Herbalife Nutrition – фаворит премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Компания Herbalife Nutrition получила почетный диплом в номинации «Товары народного потребления» в категории «Товары для здоровья», а сразу два ее продукта - Иммьюн Бустер1 и Гербалайфлайн Макс2 – стали лауреатами премии в номинации "Выбор потребителя".

Гербалайфлайн Макс3 получил уже вторую премию в этом сезоне: ранее он стал лауреатом премии ECO Best Awards. Это свидетельствует об актуальности продукта и его востребованности потребителем. Рацион питания большинства россиян отмечен недостатком жизненно необходимы жирных кислот, ведь редко кто из современников закрывает потребность в Омега-3, употребляя в пищу достаточно рыбы. Улучшенная формула Гербалайфлайн Макс4 содержит более высокие концентрации жирных кислот Омега-3, которые помогают поддержать сердце5, зрение6 и мозг7. В состав также добавлены эфирные масла тимьяна и перечной мяты, благодаря которым нет рыбного послевкусия.

Иммьюн Бустер8 – это уникальный комплекс природных компонентов для поддержки защитных сил организма, в состав которого входит фермент дрожжей. В результате стресса, которому подвергаются дрожжи, они вырабатывают целый комплекс элементов: протеины, пептиды, органические кислоты, антиоксиданты и бета-глюканы, которые способствуют усилению защитных сил организма, замедлению процессов старения, восстановлению тканей и защите клеток от повреждающих факторов. А цинк, селен и витамин С, также входящие в состав Иммьюн Бустер, способствуют оптимальному функционированию защитных сил организма и защищают клетки от окислительного стресса. Дополнительный элемент – сок бузины – помогает быстрее восстанавливать общее самочувствие.

Ежегодная премия «Качество обслуживания и права потребителей» является одним из ведущих мероприятий в сфере повышения уровня обслуживания, качества товаров и услуг, защиты прав потребителей. Главной целью его проведения является обеспечение планомерного развития и конкурентного потенциала отечественного рынка.

Справка:

Herbalife Nutrition – мировой производитель продуктов питания и один из самых известных брендов в сегменте прямых продаж. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах. Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями, и с помощью своих Независимых Партнеров обеспечивает клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляет на здоровый и активный образ жизни.