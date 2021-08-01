Hunkemöller открывает новый магазин в России

В августе 2021 года нидерландский бренд нижнего белья, домашней одежды и купальников Hunkemöller открывает тринадцатый магазин в Москве в ТЦ «Океания».

В новом магазине будет представлено все многообразие линеек бренда: от базовых моделей на каждый день до лимитированных коллабораций с амбассадорами и премиальной линейки Noir. Особое внимание стоит обратить на коллекцию эко-купальников из переработанного полиэстера REPREVE и ультрасексуальную линейку Private, в которую вошли бандажные боди, дерзкие бюстье из эко-кожи, стрэпы и всевозможные аксессуары.

Своей героиней и ролевой моделью Hunkemöller видит уверенных в себе и собственной привлекательности девушек, живущих по своим правилам - вне зависимости от возраста, цвета кожи и телосложения. Во всех магазинах бренда можно найти коллекции для любого типа фигуры с широкой размерной сеткой (XS – XXL, а также чашки в диапазоне 65-95 A-H). Помимо команды Hunkemöller, к разработке коллекций постоянно привлекаются и модные девушки-музы бренда со всех концов света: Hunkemöller позволяет им проявить собственную индивидуальность и превращает дружественных селебрити и амбассадоров в настоящих дизайнеров. Так, этим летом бренд представил сразу две пляжные коллекции, созданные нидерландской топ-моделью плюс-сайз Даниэль ван Грондель и сестрами-близняшками Валентиной и Шайенн Паде, звездами немецкого телевидения.

Адреса магазинов в Москве

Метрополис, Ленинградское ш., д. 16А, с. 4, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5310

Авиапарк, Ходынский бульвар, д. 4, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5306

Каширская Плаза, Каширское ш., д. 62, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5301

МЕГА Химки, Московская обл., м-н ИКЕА, корп. 2, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5305

МЕГА Теплый стан, Калужское ш., 41км МКАД, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5304

МЕГА Белая Дача, г. Котельники, 1-й Покровский пр-зд, д. 5, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5314

Ривьера, Автозаводская ул., д. 18, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5302

Хорошо!, Хорошёвское ш., д. 27, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5303

Columbus, Кировоградская ул., д. 13А, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5308

Афимолл Сити, Пресненская наб., д. 2, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5311

Outlet Village Белая Дача, Новорязанское ш., д. 8, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5309

Европолис Ростокино, Проспект Мира, д. 211, к. 2, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5316

Океания, Кутузовский просп., д. 57, тел.: +7 495 228 8170 доб. 5317

О бренде

Hunkemöller – это самый быстрорастущий ведущий европейский бренд нижнего белья с 900 магазинами в 19 странах мира. Компания была основана в Амстердаме в 1886 году и с тех пор превратилась в один из ведущих европейских брендов нижнего белья, развивающих присутствие не только офлайн, но и онлайн. Hunkemöller предлагает отлично сидящую, модную и высококачественную бельевую продукцию (бюстгальтеры, нижнее белье, одежду для сна, купальники и другие товары, в том числе для фитнеса). Hunkemöller – омниканальный ритейлер, который интегрировал технологии во все составляющие бизнеса – от изучения потребителей на основе базы охватной и активной программы лояльности до системы диджитал-рекрутмента и тренингов для сотрудников. Безупречное взаимодействие с клиентом является самым важным элементом стратегии компании и реализуется через эффективную интеграцию оффлайн и онлайн-присутствия бренда. В 2020 году была запущена программа по устойчивому развитию Together Tomorrow, которая объединила все виды деятельности компании, направленные на защиту планеты и людей.