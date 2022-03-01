Новая спортивная линейка HKMX от Hunkemöller

Профессиональные спортсменки известны своей силой, мощью и энергией. Для новой кампании Hunkemöller объединил эти элементы с женственностью и сексуальностью, показав девушек еще более уникальными. Это настоящая команда победителей!

Санне и Лике Веверс - нидерландские гимнастки-близнецы, призеры Олимпийских игр. У них одинаковые заразительные улыбки, в то же время они очень разные, у них непохожие характеры, но они обе целеустремленные, амбициозные, общительные и чувственные.

Мадока Кария из Японии - профессиональная танцовщица Нидерландского театра танца – одной из ведущих современных балетных трупп мира. Уже в 5 лет Мадока знала, что все, что она хочет делать — это танцевать. Ее самая большая страсть – творить, самовыражаясь через танец.

Молодая спортсменка Лайла Юссифу начала заниматься греблей еще в школе, а этим летом показывала отличные результаты на Олимпийских играх в Токио.

Функциональная и модная спортивная одежда с яркими принтами

Новая спортивная коллекция представляет собой сочетание анималистичных и цветочных принтов в сочетании с яркими деталями, которые притягивают взгляд на любой тренировке. Все модели идеально подчеркивают фигуру, обеспечивают наилучшую посадку и поддержку во время тренировки.

Уникальные инновации

Наряду с модными принтами, спортсменки выделяют инновационность и удобство спортивных бюстгальтеров с разными уровнями поддержки, а также три новые модели леггинсов.

Make Me Zen Legging

Леггинсы, созданные для гармонии мыслей и движений. Позволяют больше не беспокоиться о том, что они могут сползать во время занятий спортом, благодаря поясу с тонким слоем силикона на внутренней стороне.

Oh My Squat Legging

Тянутся на 100%, не стесняют движений и дышат, благодаря сетчатым деталям и ткани, отводящей пот.

Run Baby Run Legging

Светоотражающие принты, карманы для хранения самых ценных вещей и шнурок на талии для оптимальной регулировки - идеальный микс для комфортного бега.

В коллекции можно найти модели для любой фигуры с широкой размерной сеткой от S до XXL. Спортивные бюстгальтеры доступны в 49 размерах вплоть до 100H!



Спортивная коллекция Hunkemöller будет представлена в России эксклюзивно в официальном интернет-магазине Hunkemoller.ru