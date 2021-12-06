Лаунж-коллекция Hunkemöller

Голландский бренд Hunkemöller представляет коллекцию лаунж-одежды Oh!La!Lounge, в которой можно смело отправиться на прогулку, в клуб, бар или ресторан, чтобы вскружить всем голову.
В этом году дизайнеры Hunkemöller разбавили традиционную линейку домашней одежды сексуальными костюмами из трикотажа и бархата, меховыми худи и полупрозрачными боди.
Самые горячие поклонницы пижамного стиля смогут составить комплекты с атласными шортиками, кружевными кроп-топами или бралеттами, поверх которых можно накинуть уютный свитер.
Отличным завершающим акцентом образа или идеальным подарком любимой подруге могут стать игривые мягкие тапочки с животными принтами, леопардовые пушистые носки или забавные меховые маски для сна.
Коллекция будет доступна во всех магазинах Hunkemöller, а также на маркетплейсе Lamoda.
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