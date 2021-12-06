Вход
ADV



Интересно
Hunkemöller (22)
Все сюжеты
Russian Fashion News

Лаунж-коллекция Hunkemöller

  • 115
  • 0
  • 06 Декабря 202110:45
Сюжеты: Hunkemöller
Голландский бренд Hunkemöller представляет коллекцию лаунж-одежды Oh!La!Lounge, в которой можно смело отправиться на прогулку, в клуб, бар или ресторан, чтобы вскружить всем голову.   В этом году дизайнеры Hunkemöller разбавили традиционную линейку домашней одежды сексуальными костюмами из трикотажа и бархата, меховыми худи и полупрозрачными боди.   Самые горячие поклонницы пижамного стиля смогут составить комплекты с атласными шортиками, кружевными кроп-топами или бралеттами, поверх которых можно накинуть уютный свитер.   Отличным завершающим акцентом образа или идеальным подарком любимой подруге могут стать игривые мягкие тапочки с животными принтами, леопардовые пушистые носки или забавные меховые маски для сна.   Коллекция будет доступна во всех магазинах Hunkemöller, а также на маркетплейсе Lamoda.
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru