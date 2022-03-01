Найди свою любовь в Hunkemöller

Новая коллекция Hunkemöller состоит из двух частей. Комплекты в классических красных и розовых оттенках идеально подойдут для горячей ночи или в качестве подарка подруге.

Особое внимание стоит обратить на бюстгальтеры-бестселлеры Maya и Isabelle, а также новые модели - лиф Claire с декоративной спинкой и мягкий кружевной бралетт Meghan. Настоящими звездами коллекции стали фантазийные кружевные боди. Завершить образ помогут шикарные кимоно в тон.

Вторая часть коллекции – новинки из самой популярной линейки Private. Это идеальный баланс между роскошными текстурами, игривым кружевом, дразнящими вырезами и провокационными бандажными моделями. Альтернативой кружеву стали бра из эко-кожи, дерзкие боди со стрепами, металлическими вставками и сеткой для создания максимально сексуального настроения.

Коллекция будет представлена в размерах от 70А до 100H и от XS до 3XL.

Найти свою любовь можно будет во всех российских магазинах Hunkemöller, а также в онлайн-магазине Hunkemoller.ru