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Найди свою любовь в Hunkemöller

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  • 01 Марта 202211:16
Сюжеты: Hunkemöller

Новая коллекция Hunkemöller состоит из двух частей. Комплекты в классических красных и розовых оттенках идеально подойдут для горячей ночи или в качестве подарка подруге.

Особое внимание стоит обратить на бюстгальтеры-бестселлеры Maya и Isabelle, а также новые модели - лиф Claire с декоративной спинкой и мягкий кружевной бралетт Meghan. Настоящими звездами коллекции стали фантазийные кружевные боди. Завершить образ помогут шикарные кимоно в тон.

Вторая часть коллекции – новинки из самой популярной линейки Private. Это идеальный баланс между роскошными текстурами, игривым кружевом, дразнящими вырезами и провокационными бандажными моделями. Альтернативой кружеву стали бра из эко-кожи, дерзкие боди со стрепами, металлическими вставками и сеткой для создания максимально сексуального настроения.

Коллекция будет представлена в размерах от 70А до 100H и от XS до 3XL.  

Найти свою любовь можно будет во всех российских магазинах Hunkemöller, а также в онлайн-магазине Hunkemoller.ru

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