КОЛЛАБОРАЦИЯ АКТРИСЫ ЛЮСИ ХЕЙЛ И HUNKEMÖLLER

История о силе женщины

Дизайн коллекции помогает каждой женщине почувствовать себя уверенной, сильной и сексуальной. Модели коллекции совмещают романтичный и драматичный стиль, нежный бархат и изысканное кружево в любимых цветах Люси - глубоком сине-зеленом и пыльно-розовом. Коллекция будет доступна с 8 ноября в расширенной размерной сетке от 70А до 90G (2XS-3XL).

“Когда я надеваю это белье, я чувствую себя по-настоящему уверенной и сильной - в этом и есть весь смысл”

В кампании Люси Хейл позирует в белье на фоне шикарной террасы с видом на океан в Лос-Анджелесе. Это история о силе женщины, в которой Люси показывает разные элементы коллекции, одна и в окружении своих собак Элвиса и Этель. В жизни Люси было много ролей, но здесь ее можно увидеть настоящей. Дополнительная видео-кампания дает редкий шанс узнать все про актрису и про то, как появилась эта коллекция.

Вместе с командой дизайнеров Hunkemöller Люси работала более двух лет, чтобы создать белье, которое помогает женщинам быть лучшей версией себя. Это всегда было целью Hunkemöllerи поэтому результат коллаборации идеален:

“Сейчас удивительное время, когда люди принимают свою индивидуальность. Ведь красивым человека делают маленькие вещи.”

О коллекции

Коллекция получилась именно такой, какой ее себе представляла Люси. Она состоит из микса разных стилей утонченного нижнего белья, которое дает ощущение уверенности - бра, бралетты, стринги и трусы-бразилиана. Вся коллекция представлена в невероятно романтичных цветах - пыльно-розовом и глубоком сине-зеленом - и сочетают в себе замысловатое кружево и новое прочтение фирменного стиля Hunkemoller.

Удлиненный бюстгальтер Elissa невероятно женственный и романтичный благодаря плиссированному тюлю и эффекту драпировки. В паре с деликатным ресничным кружевом он обязательно станет любимым бра на выход.

Kelsey- шикарная модель бюстгальтера с чашечками 3/4, деликатным кружевом с бархатными цветочными мотивами и бретельками на спинке. Модель Margaret сочетает ресничное кружево, сложные бретельки и фурнитуру в оттенке “розовое золото”, создавая поразительный эффект.

Отдельного упоминания достоин бралетт Kristin, в котором тоненькие лямки и кружево создают идеальный баланс дерзости и романтичности (доступен в черном и пыльно- розовом цветах). Почетное место в коллекции занимает боди на косточках с длинным рукавом Julia и боди Aria ограниченной серии - два фаворита Люси. И наконец цветочное кимоно (для чудесного начала или завершения дня) прекрасно вписывается в эту истории о любви к себе.

“Женская сила - это лучшее, что у тебя есть. Есть только одна ты, и ты можешь предложить миру только себя. Вернуть себе свою силу - это потрясающее чувство и это то, чего я хотела добиться, создавая эту коллекцию”