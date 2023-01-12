Лучший способ выразить любовь: SUNLIGHT представляет изделия от 1 карата в новой коллекции «Бриллианты Якутии» – Premium Diamonds

Несомненно, нет ничего дороже трех волшебных слов «Я тебя люблю», но открыть другому свои чувства и символично выразить их в крупном, всегда сияющем бриллианте в знак вечной любви, бесценно. SUNLIGHT, сеть ювелирных гипермаркетов № 1 в России, опираясь на свой богатый опыт, является лучшим экспертом по идеальным подаркам. Многолетние изучения и анализ потребительской аудитории показали, какому украшению больше всего радуется женщина. Взяв за основу эту информацию, SUNLIGHT разработал серию уникальных драгоценных изделий с природными бриллиантами от 1 карата в новой капсуле SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» – Premium Diamonds.

Новая коллекция составлена безупречно. В нее включено 44 модели, выполненные в классическом дизайне из аристократичного белого золота 585-й пробы, которые уместны к любому поводу. Стоимость украшений зависит от каратности и ювелирных характеристик изделия, диапазон цен капсулы варьируется от 200 990 руб. до 5 890 990 руб.

Повод: помолвка / свадьба

Что может быть лучше и романтичнее помолвочного кольца мечты с одним камнем? В капсуле Premium Diamonds представлены самые популярные ювелирные изделия для помолвки и свадьбы с крупными бриллиантами каратностью от 1 до 3 в эталонной огранке «круг» с 57 гранями и в огранке «принцесса». Например, золотое кольцо SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» (арт. 344929). Изящный обруч изделия соединяется надежной ручной закрепкой круглого 3-каратного бриллианта. В России драгоценности с «королями» камней такой массы можно приобрести только по индивидуальному заказу, поэтому коллекция Premium Diamonds SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» является по-настоящему эксклюзивной на рынке украшений, а ювелирная сеть SUNLIGHT, как всегда, предоставляет своим покупателям уникальные возможности.

Повод: день рождения / юбилей

Ко дню рождения любимого человека беспроигрышным вариантом подарка станут классические пусеты в белом золоте 585-й пробы с ручной закрепкой якутских бриллиантов весом 1 карат каждый в эталонной огранке «круг» с 57 гранями. Такое украшение идеально подчеркнет элегантность и безупречный стиль его обладательницы. Например, это могут быть золотые серьги SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» (арт. 345315).

Повод: годовщина отношений

На годовщину всегда хочется удивить. Это возможно, только если вы затмите старое кольцо роскошью нового. Да так, чтобы бриллианты были лучше по характеристикам – чище и, конечно же, крупнее. Идеальным подарком для любимой станет золотое кольцо SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» (арт. 345402) – эталон ювелирного искусства. Это дорожка, усыпанная 14 якутскими бриллиантами массой 0,18 карата каждый, с центральным бриллиантом 1,5 карата в эталонной огранке «круг» с 57 гранями.

Вечная гарантия качества

SUNLIGHT подтверждает оригинальность и качество бриллиантов от 0,5 карата сертификатами независимых геммологических лабораторий:

GIA (Геммологический институт Америки, всемирно признанный в ювелирной отрасли);

MGC (Московский геммологический центр – лучшая российская геммологическая лаборатория).

Сертификат с уникальным номером подтверждает соответствие конкретного камня принятым стандартам и содержит следующую информацию: схему огранки, указание природы происхождения, массы, размеров, люминесценции и качественных характеристик бриллианта.

SUNLIGHT предоставляет на ювелирные изделия с бриллиантами пожизненную гарантию. Новый сервис позволяет покупателю в течение неограниченного периода времени с момента покупки украшения при обнаружении недостатка в нем обратиться в любой розничный магазин SUNLIGHT для проведения проверки качества. Если будет установлено наличие недостатка в изделии, можно обменять его на аналогичное или заказать ремонт.

Где купить

Капсула драгоценностей из белого золота с якутскими бриллиантами Premium Diamonds уже представлена в мобильном приложении SUNLIGHT – ювелирном приложении № 1 по количеству установок в мире. Через приложение можно заказать украшение из любой коллекции гипермаркета с бесплатной доставкой по всей России.