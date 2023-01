Музыкальный конкурс от SUNLIGHT Play стал рекордным за все время проведения конкурсов

SUNLIGHT Play подвел итоги музыкального конкурса «Запой с SUNLIGHT», который завершился 19 января. В конкурсе приняли участие более 1 000 уникальных пользователей и было опубликовано 2 500 видео, которые набрали более 24 000 лайков, более 4 000 комментариев и более 25 000 шерингов.

Конкурс «Запой с SUNLIGHT» позволил увеличить контакты с аудиторией на платформе SUNLIGHT Play до миллиона в сутки, при этом значительно возросла коммуникационная составляющая: пользователи стали создавать в два раза больше нового контента и делились им в три раза чаще.

Для участия в конкурсе нужно было снять и загрузить видео с собственным музыкальным исполнением. Победителей конкурса определили в следующих номинациях: «Звезда репостов», «Самый креативный», «Звезда подписок» и «Лучший кавер». 30 участников получили сертификаты на 4 000 рублей, а победители, которые заняли первые места в номинациях – сертификаты на 30 000 рублей.

Победительницей специальной номинации «Золотой голос SUNLIGHT», которую выбрала популярная певица и видеоблогер-миллионник Саша Квашеная, стала девушка из Москвы, исполнившая Somebody That I Used to Know. Объявление победителя по ссылке.

Платформа SUNLIGHT Play интегрирована в мобильное приложение SUNLIGHT с аудиторией более 3 млн человек ежемесячно и на данный момент демонстрирует ускоренный рост на рынке среди новых проектов социальной коммерции в России за счет активного развития. Конкурс «Запой вместе с SUNLIGHT» стал четвертым видеоконкурсом на базе видеоплатформы SUNLIGHT Play.