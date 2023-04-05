Назван камень апреля: SUNLIGHT представляет большой выбор украшений БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ

Американская ассоциация ювелиров разработала международный классификатор драгоценных изделий, где к каждому месяцу присвоила определенный самоцвет. Камнем апреля является бриллиант.

Бриллиант – огранённый природный алмаз, имеющий определённое количество отполированных граней. Характерный вид алмаза определяется сложным эффектом «алмазного» блеска его поверхности, совершенством полировки, сверканием и огнями.

Не смотря на богатое разнообразие ювелирных камней, бриллиант был и остаётся самым популярным и желанным драгоценным камнем во всем мире. Практически все известные ювелиры люксовых мировых брендов используют в своих украшениях бриллианты. Считается, что бриллианты отлично смотрятся с изумрудами, рубинами, сапфирами и с большинством других цветных драгоценных камней, потому что имеют способность подчеркивать их природную красоту. Такая магия происходит благодаря уникальным оптическим свойствам бриллианта: из-за сильной дисперсии бриллиант мерцает всеми цветами радуги, а из-за высокого показателя преломления поверхность камня ослепительно блестит. Например, этот эффект хорошо заметен в украшениях SERGEY GRIBNYAKOV. Кольцо из желтого золота 585 пробы с пятью натуральными изумрудами, обрамленными по краям 30-ю бриллиантами в эталонной огранке «круг» весом около 0,31 карат, предлагается за 70 990 рублей. Приобрести изделие (арт. 303016) можно с бесплатной доставкой по всей России в мобильном приложении SUNLIGHT – ювелирном приложении № 1 в мире по количеству установок.

Алмаз является самым твёрдым минералом на свете, его может поцарапать только другой алмаз, но при этом он относительно хрупкий, поэтому рекомендуется хранить изделия с бриллиантами отдельно друг от друга в специальных футлярах или ювелирных коробочках.

Издавна бриллиант олицетворяет постоянство и стабильность, поэтому в качестве вставки в помолвочное или обручальное кольцо большинство потребителей предпочитают именно его. Изделие символично, оно передается из поколения в поколение, становится семейной реликвией, и только твердость алмаза способна сохранить первозданный вид камня на долгие годы, помогая сохранить семейную традицию. Бренд SERGEY GRIBNYAKOV, представленный эксклюзивно в SUNLIGHT, предлагает одну из самых широких серий на российском рынке свадебных украшений «БРИЛЛИАНТЫ ЯКУТИИ», где собраны практически все самые желанные и трендовые модели. Например, классическое кольцо (арт. 320454) из платины 950 пробы с уникальным крупным якутским бриллиантом весом 0.9 карата будет является ярким подтверждением крепкой и вечной любви. Кстати, SUNLIGHT подтверждает оригинальность и качество крупных якутских бриллиантов весом от 0.5 карата сертификатами самых авторитетных геммологических лабораторий, таких как GIA и MGC. Более того, сеть предоставляет на ювелирные украшения с бриллиантами пожизненную гарантию. Сервис позволяет покупателю в течение неограниченного периода времени с момента покупки изделия при обнаружении недостатка в нем обратиться в любой розничный магазин SUNLIGHT для проведения экспертизы. Если будет установлено наличие брака в изделии, можно обменять его на аналогичное или заказать ремонт.

Ценность и высокая стоимость природных алмазов обусловлена их редкостью и сложностью добычи сырья. Промышленные месторождения алмазов находятся в ЮАР, Анголе, Ботсване, Австралии, России и Канаде. В России крупнейшие месторождения алмазов находятся, прежде всего, в Якутии, Сибири, Архангельской области и Пермском крае, также месторождения алмазов находятся на Северном Урале. Якутские месторождения получили мировое признание, бриллианты, добытые там используют в своих изделиях такие ювелирные гиганты как Tiffany и Cartier. Только 10% от всех добытых алмазов пригодны для огранки в высококачественные бриллианты. Среди большинства добытых алмазов 98% – бесцветные, а остальные 2% имеют «фантазийные» цвета – пурпурный, красный, голубой, зелёный, розовый, коричневый, серый, оранжевый и жёлтый. Стоимость цветных бриллиантов значительно выше, самыми редкими и дорогими считаются красные, пурпурные и голубые бриллианты. Например, австралийский рудник Аргайл - основной источник редких красных и розовых алмазов, сейчас он уже полностью истощен. Поэтому такие камни практически невозможно встретить на рынке. Как правило, продажа крупных и чистых насыщенно-красных бриллиантов происходит на закрытых аукционах по стоимости более миллиона долларов за карат.

Так как одной из главных миссий крупнейшей сети ювелирных гипермаркетов SUNLIGHT является желание, чтобы каждая женщина носила бриллианты, дизайнеры совместно с ювелирами компании создали новую премиальную коллекцию изделий SERGEY GRIBNYAKOV «Бриллианты Якутии» с редкими и уникальными по красоте желтыми бриллиантами. В серию входят 22 эксклюзивных украшения с природными бриллиантами с самими высокими показателями качества и популярным цветом «fancy light yellow». Все изделия выполнены из желтого золота 585 пробы не случайно, именно желтый глянцевый отблеск драгоценного металла идеально подчеркивает красоту и уникальность желтого бриллианта. Как в кольце (арт. 305281) с одним крупным желтым бриллиантом весом 1.01 карата и с 16-ю якутскими бриллиантами общим весом 0.13 карата. С полным ассортиментом коллекции уже можно ознакомиться в мобильном приложении SUNLIGHT.

Ключевым преимуществом SUNLIGHT является большой ассортимент качественных ювелирных украшений российского производства.