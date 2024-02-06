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Ольга Зиновская

Нона Дронова возглавила геммологический центр в SUNLIGHT

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  • 06 Февраля 202411:40
Сюжеты: SUNLIGHT

SUNLIGHT объявляет о назначении профессора Ноны Дмитриевны Дроновой на должность директора геммологического центра компании.

Геммологический центр SUNLIGHT – новое уникальное подразделение компании, ключевыми задачами которого станут экспертиза и прямые закупки драгоценных камней по всему миру.  

Нона Дронова — признанный эксперт в области оценки драгоценных камней и ювелирных изделий, доктор технических наук, кандидат геолого-минералогических наук. Нона Дмитриевна стала основоположником рыночного подхода к оценке ювелирных изделий и драгоценных камней. Ее авторству принадлежит первая,  опубликованная в России, методика оценки ювелирных изделий с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, которая внедрена в практику в качестве официального документа Торгово-промышленной палатой РФ.

С 2010 года Нона Дмитриевна возглавляет медиапроекты SUNLIGHT. Под ее руководством разработаны и успешно развиваются отраслевой портал «Ювелирное дело», online-журналы «Дичь» и Sunmag. Общий совокупный ежемесячный трафик медиа SUNLIGHT на январь 2024 года превышает 3,5 млн посетителей.

«В наступившем году SUNLIGHT принял решение создать геммологический центр компании и вывести экспертизу драгоценных камней на новый уровень. Эта задача по силам только профессионалу высочайшего класса, которым является Нона Дмитриевна. Уверен, что ее амбиции, умение создавать и объединять под своим началом ярких профессионалов, требовательность к себе и подчиненным сделают геммологический центр нашей компании мировым экспертом в сфере драгоценным камней», — отметил Павел Антонов, операционный директор холдинга SUNLIGHT.

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