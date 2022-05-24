Новые экологичные спреи Cleeny: быстрая и эффективная уборка без вреда для здоровья и природы

Российская компания Forsal запустила линейку экологичных чистящих спреев Cleeny. Новые средства без агрессивных химических компонентов эффективно удаляют загрязнения, подходят аллергикам, семьям с детьми и животными. В линейку входят спреи для мытья стёкол, уборки в ванной, на кухне и во всём доме.

Экологичная бытовая химия Cleeny появилась на российском рынке в прошлом году. Компания Forsal запустила этот бренд, чтобы изменить подход к уборке и сделать её безопасной для здоровья и окружающей среды.

Продукты Cleeny работают на основе натуральных компонентов растительного происхождения, не имеют резкого запаха и подходят людям с аллергией или непереносимостью обычной бытовой химии. Благодаря полностью биоразлагаемым составам средства безопасны для экологии и могут использоваться в домах с септиками. Уникальные современные рецептуры позволили достичь этого, не жертвуя эффективностью и удобством применения.

Вначале продукты Cleeny можно было приобрести только на рефил станции в магазине «ВкусВилл». На ней покупатели разливают средства в свою тару, самостоятельно выбирая нужный объём. Потом бытовая химия бренда стала доступна в трёхлитровых канистрах, использование которых позволяет сократить потребление пластика. Теперь появился ещё один формат упаковки — флаконы ёмкостью 500 мл, в которых выпускаются новые спреи Cleeny.

В новую линейку входят четыре средства.

Универсальный экоспрей формата 10 в 1 с ароматом ягод разработан специально для ежедневной и поддерживающей уборки. Он помогает справиться с любыми видами несложных загрязнений, заменяя специализированные средства, и не нуждается в смывании. Бережно очищает текстильные материалы, деревянные, керамические, стеклянные, металлические и пластиковые поверхности.

Экологичный спрей для кухни с ароматом цитруса помогает очистить кухонную мебель, технику и посуду от нагара, жирного налёта и капель масла. Средство расщепляет все известные виды жира, не нанося повреждений деликатным покрытиям.

Экологичный спрей для ванной с ароматом алоэ очищает сантехнику и хромированные элементы от известкового налёта, мыльных разводов и других загрязнений. Также спрей помогает при уходе за плиткой и очищении межплиточных швов.

Экологичный спрей для стёкол с ароматом лаванды очищает окна, зеркала и другие стеклянные поверхности от загрязнений и пыли. Подходит для протирания экранов и панелей управления бытовой техники, удаляет жирные следы и разводы с глянцевых поверхностей, препятствует оседанию пыли.

С продукцией бренда можно ознакомиться на официальном сайте. Она доступна для покупки на онлайн-маркетплейсах и рефил-станции бытовой химии Cleeny.

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О компании Forsal

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпуском и дистрибуцией функциональной бытовой химии. В портфеле компании — такие бренды, как Solemate, Trekko, Wellroom и Cleeny. Собственные разработки и научная база, а также привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные средства, которые действительно работают.

Узнайте больше о компании Forsal: https://forsal.ru/

Узнайте больше о бренде Cleeny: http://www.cleeny.ru/