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Новый летний сезон – новые купальники от Wolford!

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  • 20 Июня 202313:10
Сюжеты: Wolford

Этим летом будьте уверены, что купальники Wolford подарят вам ту неповторимую пляжную элегантность как на красной ковровой дорожке. Изящные вставки из сетки, эффектный крой с фирменной золотой фурнитурой без усилий сделают вам пляжный образ стильным и кокетливым. Более того, неважно, где вы решите провести ваш долгожданный отпуск, в магазине Wolford вы всегда сможете найти качественную и стильную одежду для любого климата. 

Неподвластные времени силуэты, нежное прикосновение тканей к вашей коже, абсолютная уверенность и готовность покорять мир с Wolford!

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