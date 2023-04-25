Презентация сезонной коллекции Wolford во флагманском бутике на Петровке

20 апреля, во флагманском бутике Wolford на Петровке, состоялась презентация сезонной коллекции SS 23.

Бренд-менеджер Wolford Олеся Соколова рассказала о ключевых моделях новой коллекции SS23, технологичной спортивной линейке The W и о культовых бестселлерах. Все гости вечера получили памятный подарок от бренда – кастомизированную кристаллами пару гольф с собственными инициалами.

Приятную атмосферу вечера помогла создать модный DJ Даша Яструбицкая, а запечатлел гостей московский фотограф и коллажист Женя Выгузов.

Wolford – это всемирно известный бренд в сегменте доступной роскоши, один из лидеров индустрии. Wolford использует в производстве только лучшие ткани, которые облегают женское тело, украшая его и подчеркивая силуэт. Wolford – это всегда идеальное качество, легкий уход, комфорт в использовании, особенное ощущение тканей на коже, свойственное только Wolford, и безупречный крой, который делает продукцию компании столь любимой и желанной женщинами во всем мире.

Гости вечера: Янина Студилина, Полина Аскери, Кристина Каширина, Екатерина Игоревна (tg-канал "Бедная богатая девочка"), Инна Комбарова (tg-канал "Мамкина модница"), Елена Самунь (tg-канал "ШопагоLee), Филипп Лобачев, а также блогеры: Анфиса Ибадова, Инесса Мертей, Катя Каткова, Дарья Погадаева, Эля Булочка и многие др.