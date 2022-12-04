Wolford представил лимитированную коллекцию Crystal Capsule «Блистай в Wolford»

Австрийский бренд Wolford представил свое культовое стринг-боди с высоким воротником в уникальном, лимитированном дизайне с россыпью сияющих кристаллов – Crystal. Изумительное ощущение второй кожи и безупречная посадка в новом, завораживающем исполнении.

Капсульная коллекция Crystal состоит из двух элегантных черных стринг-боди, которые вручную инкрустированы кристаллами. Дизайнеры Wolford украсили манжеты первого фасона плавным градиентом из 1800 серебряных кристаллов, в то время как 350 кристаллов более деликатного блеска, расположились на плече второго боди, напоминая звездную вереницу в космосе. Обе модели уникальны по-своему, но каждая позволит вам «сиять как звезда». Осталось выбрать, насколько ярко вы хотите блистать в Wolford сегодня?

В основе боди из лимитированной коллекции Crystal Capsule «Блистай в Wolford» лежит силуэт бестселлера и абсолютного фаворита всех селебрити и признанных икон стиля - Colorado String Body. По праву ставшее классикой, Colorado String Body, было создано в городе Брегенц в 1992 году и на протяжении 30 лет покоряет женские сердца по всему миру. Легендарная, бесшовная технология вязания Wolford, в сочетании с элегантным дизайном и любовью к деталям, позволила создать блестящую капсульную коллекцию Crystal. Среди поклонниц Colorado String Body были замечены такие знаменитости как: Дженнифер Лопес, Меган Маркл, сестры Белла и Джиджи Хадид, Рита Ора, Эмили Ратаковски и многие другие.

Материал, в основе которого 48% хлопка, приятно облегает тело, словно вторая кожа и красиво подчеркивает силуэт. Особая технология Wolford позволяет создавать уникальные изделия премиального качества, оставляя натуральное волокно хлопка ближе к телу, а пленительный блеск снаружи. Боди покоряет своей легкостью в уходе и будет служить своей избраннице так долго, что его можно будет передавать по наследству.

Любимое боди Wolford, в новом и поистине блестящем исполнении, станет желанным подарком для каждой женщины и позволит создать своей обладательнице непревзойдённый образ для любого случая жизни.

Лимитированная коллекция Crystal Capsule «Блистай в Wolford» уже представлена во всех монобрендовых магазинах Wolford, а также в интернет-магазине wolford.ru