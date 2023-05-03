Оксана Федорова наградила победителей Международного конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы»

в Музее Победы на Поклонной горе состоялась Церемония награждения и Гала-концерт победителей Международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». Организаторами конкурса выступил благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Российская Государственная детская библиотека при поддержке Фонда Президентских грантов.

Конкурс «Мои герои. Музыка Победы» продолжает традицию ежегодного патриотического проекта «Мои герои большой войны», направленного на сохранение исторической памяти и правды о героях и событиях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения, в 2023 году конкурс проводился в шестой раз и впервые в формате фестиваля, посвященного военному музыкальному наследию.

В Церемонии награждения приняли участие 53 победителя из 87, и 30 спецпризеров из 63, которые были признаны экспертами и Жюри конкурса лучшими из 15 125 участников. Впервые за историю проведения конкурса в Зале Полководцев собрались более 500 детей, педагогов и родителей, приехавших из разных уголков России: Москвы и Волгограда, Магадана и Петрозаводска, Уфы и Новосибирска, Московской, Оренбургской, Саратовской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Белгородской и других областей, Дагестана, Крыма, ЛНР, а также из столицы Беларуси - Минска!

В приветственной речи к участникам Церемонии председатель Жюри конкурса, телеведущая, Мисс Вселенная, президент фонда Оксана Федорова отметила: «Впервые за 6 лет проведения конкурса мы задали довольно узкую тему и тот огромный отклик, которые получили, особенно радует. Музыка военных лет - это квинтэссенция духа Победы, именно через музыку дети ощущают единство с поколением Великой Отечественной войны. Многие участники взяли за основу своих работ фотографии и картины, посвященные музыкантам и артистам на войне, а некоторые работы носят исследовательский характер и посвящены музыкантам и артистам, имена которых сегодня мало известны, зарисовкам из фронтовой жизни, когда музыка и песни вдохновляли идти только вперед, к Великой Победе!»

Почетный гость Церемонии - С. М. Миронов, председатель Социалистической Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ, руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ" в Государственной Думе Федерального Собрания РФ вручил спецпризы 3 детям в номинации «Рисунок», и в приветственной речи к участникам отметил важность патриотического воспитания через творчество и передачу через поколения памяти о Великой Отечественной войне и Великой Победе.

Дипломы и награды, а также спецпризы от партнеров конкурса юным талантам вручили эксперты и Члены Жюри: Оксана Федорова и заслуженный артист России, народный артист Башкортостана. художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета, лауреат Национальной премии «Онегин» Аскар Абдразаков, заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер Вадим Колганов и телеведущая телеканала «Россия», журналист, вице-Мисс Вселенная 2008 Вера Красова, советник Губернатора Ульяновской области по культуре и креативным индустриям Светлана Горева, продюсер и режиссёр, учредитель и директор киностудии "Олимп" Наталья Каленова, художники Анастасия Маслакова и Алексей Крюков, исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», член Международного совета по детской книге Анжела Лебедева и композитор, поэт, член Союза журналистов Санкт-Петербурга, директор фонда «Созидающий мир» Михаил Крылов и Егор Симачев, а также Егор Симачев, артист Большого театра России, основатель сети студий "Мастерская балета Егора Симачева".

Ведущим Церемонии выступил эксперт конкурса в номинации «Вокал», поэт, композитор, певец Дмитрий Нестеров.

По доброй традиции все работы участников в номинации «Рисунок» были представлены в формате виртуальной выставки на сайте Музея Победы - из 3 243 работ 3 стали обладателями спецприза от Музея Победы и 9 стали обладателями приза зрительских симпатий. Награды спецпризерам Музея Победы вручил вице-адмирал ВМФ России, заместитель директора Музея Победы - Ф. С. Смуглин.

В рамках Церемонии на сцене в Зале полководцев Музея Победы выступили музыкальные и танцевальные коллективы - победители и спецпризеры конкурса.

Все участники Церемонии получили на память коллекционные почтовые открытки, отпечатанные по рисункам победителей, занявших 1 место в номинации «Рисунок», а также 2 работам, получившим спецприз Музея Победы.

Прямая трансляция Церемонии доступна группе фонда Оксаны Федоровой в сети ВКонтакте, а также на сайте проекта https://detigeroi.ru/