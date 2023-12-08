Оксана Федорова представила премьеру фильма «Шаляпин в Уфе»

25 ноября в столице Башкирии в кинотеатре «Родина» состоялась премьера фильма «Шаляпин в Уфе». Это первый фильм из трилогии «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» третьего сезона телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который в 2023 году посвящен 150-летнему юбилею великих музыкантов, ставшим мировыми символами русской культуры в XX веке.

Съемки проходили в памятных местах города, связанных с жизнью и творчеством великого артиста: бывшем Дворянском собрании - ныне Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова, Софьюшкиной аллее и Музее Аксакова, доме Паршиных, на набережной, в саду Аксакова.

Научными консультантами программы выступили: Анастасия Баранова, руководитель музейного проекта «Шаляпин в Уфе» в Национальном музее Республики Башкортостан, член Межрегионального Шаляпинского центра и Елена Петровна Замрий, председатель Уфимского Шаляпинского центра. Благодаря многолетней исследовательской и просветительской деятельности Е. П. Замрий в мае 2024 году в Уфе будет открыт Музея имени Ф. И. Шаляпина, который станет 5 музеем Шаляпина в России.

«Вместе с педагогами, родителями, школьниками и юными музыкантами, наша творческая команда впервые увидела фильм на большом экране, и уже совсем скоро он будет доступен на платформе музыкальноепутешествие.рф. Я искренне рада, что фильм вызвал массу позитивных откликов и благодарна Министерству культуры Республики Башкортостан за подготовку и организацию премьеры фильма», - отметила Оксана Федорова, выступившая в роли режиссера и ведущей документального фильма.

Также в рамках премьеры мы вручили Дипломы финалистов III Международного конкурса юных музыкантов "Моя Россия: музыкальное путешествие" 2 участникам конкурса из Уфы: Фёдору Брахфогелю (ССМК, педагог Татьяна Юрьевна Погодина) и Анастасии Сукоркиной (Уфимское училище искусств, педагог Зайтуна Ахметовна Сарварова)