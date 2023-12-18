Оксана Федорова представила «Рождение Вселенной» в самом большом планетарии в мире!

Накануне своего Дня рождения, Мисс Вселенная, меццо-сопрано Оксана Федорова представила в самом большом планетарии мира - Планетарии №1 в Санкт-Петербурге уникальный концерт барочной музыки «Рождение Вселенной».

Специально для концерта была разработана 3D шоу-проекция на 37-метровый купол, создающая под звуки величественной музыки эпохи барокко эффект полного погружения зрителей и артистов в космическое пространство.

В программе концерта прозвучали произведения знаменитых барочных композиторов: Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Генделя, А. Марчелло, И. С. Баха, Дж. Каччини в исполнении Оксаны Федоровой в сопровождении камерного оркестра Российско-китайского симфонического оркестра. Это единственный в мире оркестр, который возглавляют два дирижёра и художественных руководителя: Тунжо Чжэн (Китай) и Виктория Добровольская (Россия), представляющих одну дирижёрскую школу, но разные страны и традиции.

Часть произведений прозвучали в сопровождении рояля и арфы. Партию на рояле исполнял Георгий Мигунов, концертмейстер вокальной кафедры Московской консерватории и Центра оперного пения имени Галины Вишневской), а партию арфы - Нгуен Данг Бао Чам (Вьетнам).

Музыкальным сюрпризом для всех зрителей стало выступление баритона Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания, и бас-баритона Святослава Грабовского, лауреата международных конкурсов (Норвегия), приглашённого солиста оперного театра г. Берген и Королевской оперы г. Осло.

Ярким сопровождением концерта стали танцевальные исторические номера в исполнении артистов балета Михаила Грибова, президента Международной ассоциации балов

Как отметила Оксана Федорова: «Для меня концерт «Рождение Вселенной» - новый шаг к синтезу разных видов искусства и современных технологий под эгидой вечной классики. Я уверена, что такие визуально яркие и музыкально насыщенные проекты будут пользоваться популярностью у широкой аудитории. И все больше людей будут включаться в орбиту классического искусства, которое вечно и является эталоном прекрасного».

В завершении концерта прозвучала знаменитая «Аве Мария» Ф. Шуберта в исполнении Оксаны Федоровой, детского хора школы «Музыка» под аккомпанемент рояля и арфы.

Ведущим концерта выступил Александр Шаров.

Средства, собранные от продажи билетов, направлены на благотворительные программы фондов-организаторов.