Оксана Федорова представила телепроект «Музыкальная Москва» в главной детской библиотеке России

18 июня в Концертном зале Российской государственной детской библиотеки состоялась премьера трейлеров первых трех выпусков телепроекта «Музыкальная Москва», посвященных жизни и творчеству Николая Рубинштейна, Сергея Танеева и Сергея Рахманинова, а также прозвучали произведения этих великих композиторов в исполнении юных музыкантов.

Культурно-просветительский проект «Музыкальная Москва» реализуется Фондом Оксаны Федоровой при поддержке Гранта Мэра Москвы и включает съемку 10 телепрограмм, посвященных русским композиторам и музыкантам, судьба которых связана со столицей, онлайн-викторину, а также запуск интерактивного сайта-карты с маршрутами и квестами по местам музыкальной силы столицы.

Оксана Федорова, идеолог проекта, основатель благотворительного фонда, телеведущая и певица, отметила: «Мы все с детства знаем, что классическая музыка полезна, она способствует развитию чувства прекрасного, успокаивает и способствует повышению интеллекта. Однако у подрастающего поколения все меньше точек соприкосновения с классикой. И я часто слышу, что многие говорят, что не любят классику, она сложная для понимания. При этом практически каждый из нас наверняка знаком с замечательными произведениями Чайковского, которые звучат и в мультиках, и в рекламе. Наш проект направлен прежде всего на то, чтобы просто, понятно и интересно для самой широкой аудитории рассказать о жизни и творчестве русских композиторов и музыкантов, сквозь призму городской среды, которая окружала их и оказала влияние на жизнь и творчество. Основа проекта – это телепрограммы, каждая из которых посвящена или в целом музыкальной истории отдельного города, или отдельной личности».

Оксана Федорова представила трейлеры телепрограмм, посвященных основателю Московской консерватории Николаю Рубинштейну, профессору и директору консерватории Сергею Танееву и одному из самых блестящих выпускников – Сергею Рахманинову, а также поделилась своими впечатлениями от процесса съемок.

Съемки телепрограмм охватывают музеи, театры, исторические гостиницы и рестораны, скверы и площади столицы – все эти памятные места станут частью программы квестов и маршрутов, которые будут интегрированы в интерактивную онлайн карту на официальном сайте музыкальноепутешествие.рф, и каждый желающий сможет самостоятельно пройтись по маршрутам великих русских классиков.

В концерте приняли участие юные талантливые музыканты из музыкальной школы С. И. Танеева, школы искусств имени Н. Г. Рубинштейна, выпускники Детской музыкальной школы при Консерватории, Академии исполнительского искусства, а также выпускники консерватории, которые уже сами стали педагогами и несут в этот мир прекрасное, истинное искусство. Специальный гость концерта – музыковед, пианист, кандидат искусствоведения Александр Великовский представил зрителям концерт интереснейшее музыкальное эссе «Колокольность в музыке Рахманинова». Настоящим украшением концерта стало выступление юных балерин из Мастерской балета Егора Симачева.

В рамках концерта Оксана Федорова пригласила детей, занимающихся классической музыкой, принять участие во Втором международном конкурсе юных музыкантов, заявки на которой принимаются на сайте музыкальноепутешествие.рф в онлайн-формате до 20 июля, а победители получат не только Дипломы и памятные подарки, но и возможность проявить свой талант и выступить на концертах проекта «Музыкальная Москва» в августе, сентября и октябре 2022 года!