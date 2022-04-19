Оксана Федорова представила в Зале Зарядье культурный проект «Музыкальная Москва»!

В Малом концертном зале «Зарядье» состоялся концерт-презентация культурно-просветительского проекта «Музыкальная Москва», который реализуется благотворительным фондом Оксаны Федоровой при поддержке Гранта Мэра Москвы, и является частью Всероссийского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», направленного на популяризацию классического музыкального наследия и поддержку юных талантов.

Проект объединяет съемку телепрограмм о великих русских композиторах через призму городской среды, в которой они жили и создавали свои бессмертные произведения, проведение творческих встреч и концертов с участием юных талантов, онлайн-викторину на сайте музыкальноепутешествие.рф, а также разработку цикла квестов и интерактивной онлайн-карты с маршрутами по следам героев телепрограмм.

Как отметила президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «музыка во все временя объединяла людей, и именно наша великая классика является тем фундаментом, на котором растет и развивается национальная культура. Проект «Музыкальная Москва» призван привлечь внимание подрастающего поколения к культурному наследию России через мультимедийный формат и объединение темы музыки, путешествий и саморазвития. Я уверена, что участие в музыкальном путешествии по Москве и другим городам нашей большой и красивой страны доставит и детям, и взрослым массу полезных и ярких впечатлений, а также расширит кругозор и эрудицию».

Важность и актуальность проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» отметили почетные гости мероприятия: Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, Александр Лазарев, директор Мемориального музея А.Н.Скрябина, Денис фон Мекк, основатель Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк.

Концерт-презентация #Скрябин150, состоявшийся на одной из лучших концертных площадок России – в зале «Зарядье», дал официальный старт проекту «Музыкальная Москва» и был приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора и пианиста, основоположника светомузыки А.Н. Скрябина. В рамках концерта состоялась премьера телепрограммы, посвященной жизни и творчеству Скрябина, значительная часть съемок которой проходили в Мемориальном музее композитора. Полнометражные версии телепрограмм московского цикла запланированы к показу осенью 2022 года. Саундтрек к телепрограммам проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» создал известный композитор, автор трех балетов – Михаил Крылов.

В концерте приняли участие лауреаты и дипломанты XXVII Конкурсного прослушивания «Cтипендия имени А.Н. Скрябина» - лучшие юные пианисты России, талант которых в 2022 году оценивало Жюри под руководством Заслуженной артистки РФ, пианистки Екатерины Мечетиной. Один из участников – Джеймс Фролов прилетел специально из Челябинска для участия в концерте!

Музыкальным подарком для участников и зрителей концерта стали выступления оперных певцов – Заслуженного артиста России, народного артиста Башкортостана, художественного руководителя Башкирского государственного театра оперы и балета Аскара Абдразакова и Заслуженного артиста Татарстана, солиста Центрального оркестра войск национальной гвардии России Альберта Жалилова, которые исполнили знаменитые романсы на музыку П.И. Чайковского. Также в концерте приняли Лауреаты международных конкурсов Ольги Иванова и Григорий Филипченко, исполнившие III часть Сонаты для виолончели и фортепиано C. В. Рахманинова.

В завершении концерта Оксана Федорова исполнила романс «Ночь» А. Рубинштейна.

Съемки проекта «Музыкальная Москва» посвящены жизни и творчеству Н.Г. Рубинштейна, С. И. Танеева, П.И. Чайковского, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, Ф. И. Шаляпина, С.В. Рахманинова, а также 3 выпуска посвящены истории Московской консерватории, музыкальным театрам столицы, и великим меценатам искусства – С.Мамонтову, С. Морозову, Надежде фон Мекк, без участия которых многие шедевры русской классической музыки могли бы не появиться.

Съемки телепрограмм стартовали в марте и охватывают музеи, театры, исторические гостиницы и рестораны, скверы и площади, которые станут точками квестов и маршрутов на интерактивной онлайн-карте, запуск которой запланирован на лето 2022 года на сайте музыкальноепутешествие.рф. Каждый желающий сможет составить свое путешествие по музыкальной истории столицы России!

В рамках проекта «Музыкальная Москва» запланированы музыкальные концерты и фестивале в июне, августе, сентябре и октябре 2022 года. Трансляция программ проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» запланирована на официальном сайте, онлайн-платформах, а также ТВ-каналах.