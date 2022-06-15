Оксана Федорова представит первые выпуски телепроекта «Музыкальная Москва»

18 июня в Концертном зале Российской государственной детской библиотеки впервые будут представлены трейлеры первых трех выпусков телепроекта «Музыкальная Москва», посвященные жизни и творчеству Николая Рубинштейна, Сергея Танеева и Сергея Рахманинова, а также прозвучат произведения этих великих композиторов в исполнении юных талантов!

Культурно-просветительский проект «Музыкальная Москва» реализуется при поддержке Гранта Мэра Москвы и направлен на популяризацию музыкального наследия русских композиторов и музыкантов, судьба которых связана со столицей. Премьера проекта состоялась 9 апреля в Зале «Зарядье» и была посвящена 150-летию со Дня рождения Александра Скрябина. В целом в рамках проекта запланирован выпуск 10 серий, каждая из которых посвящена ярким, интересным, а порой малоизвестным фактам из жизни великих музыкантов.

Как отметила идеолог проекта, основатель благотворительного фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова: «Музыкальная Москва» - это мультиформатный проект, который включает массу интересных активностей, направленных на расширение кругозора и эрудиции: онлайн-викторина, интерактивная карта с маршрутами и квестами по московским адресам композиторов организация концертов и мастер-классов, открытых для участия для всех желающих. Через современные методы знакомства с классикой дети приобщаются к национальному культурному наследию, которое является фундаментом гармонично развитой личности».

В рамках концерта 18 июня в Концертном зале Российской государственной детской библиотеки Оксана Федорова лично представит трейлеры телепрограмм, посвященных основателю Московской консерватории Николаю Рубинштейну, профессору и директору консерватории Сергею Танееву и одному из самых блестящих выпускников – Сергею Рахманинову. В концерте прозвучат произведения этих великих композиторов в исполнении юных музыкантов, а также уже состоявших, известных артистов!

Партнеры проекта: Российский национальный музей музыки, Российское движение школьников, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, фонд «Созидающий мир», Международный фонд имени Н.Ф. фон Мекк, Московский дом общественных организаций, Российская Государственная детская библиотека, театр «Геликон опера».

Информационные партнеры: радио «Орфей», медиагруппа «Комсомольская правда», ClassicalMusicNews.ru, журнал «Отдых в России», Центральная служба новостей.

Видеовизитка проекта «Музыкальная Москва»: https://youtu.be/Rc_z2u0Ql2M