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Ирина Митрофанова

Оксана Федорова выступила наставником онлайн-программы «Стань телеведущим»

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  • 03 Апреля 202215:12

Оксана Федорова выступила в качестве наставника в программе  «Стань телеведущим», запущенного компанией «МТС» в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Конкурсно-образовательная программа призвана помочь школьникам и студентам бесплатно освоить азы профессии, а также проявить свои таланты в конкурсе, победители которого приедут в Москву на съемки известной российской телепередачи. 

Программа «Стань телеведущим» позволит в игровом, конкурсном и образовательном форматах примерить на себя профессию тележурналиста. Она состоит из двух блоков – образовательного и конкурсного. Сначала ребята в возрастных категориях 11-14 и 15-18 лет смогут пройти серию онлайн мастер-классов, в которой узнают о специфике профессии телеведущего, о ее особенностях и сложностях, усвоят навыки и знания, необходимые ведущему, чтобы быть мастером своего дела. Ребята изучат упражнения, направленные на улучшение дикции, развитие креативности и преодоление страха перед камерой. В качестве преподавателя выступит известная  телеведущая, певица и президент благотворительного фонда Оксана Федорова.

«Современные технологии открывают перед детьми простор для творчества, и самореализации, а также они могут помочь детям в  выборе профессии,  – рассказывает Оксана Федорова. – Со стороны кажется, что быть телеведущим очень просто. Но как у любой профессии здесь есть  свои требования,  плюсы и минусы. Надо накапливать багаж умений, участвовать в мастер-классах, обучающих проектах, использовать разные возможности. Как маме, мне важно, чтобы мои дети нашли свое призвание и свой путь в жизни. И этого же я хочу пожелать всем школьникам и родителям, которые сейчас выбирают свою дальнейшую траекторию.  Чтобы, так сказать, чемоданчик набрался, а потом ребенок его открыл и посмотрел, что умеет и что приносит удовольствие, чем хочется заниматься, чтобы принять правильное решение о будущем. На это направлен наш совместный курс с МТС «Стань телеведущим».

Желающие также могут принять участие в конкурсе – для этого необходимо снять сюжет или интервью на любую интересующую тему и загрузить сайт «Поколения М». В каждой из 2 возрастных категорий будет выбрано по 1 победителю, оба приедут в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь в съемках известной российской телепрограммы.

О программе «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О Благотворительном Фонде Оксаны Федоровой

Главным направлением работы фонда является создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и развитие юных талантов, сохранение и популяризацию культурного наследия России. Официальный сайт фонда: https://fedorovafond.ru/

 

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