Оксана Фёдорова исполнила роль Феи Сирени в арт-постановке "Спящая красавица"

2 апреля в РГДБ состоялась арт-постановка «Спящая красавица» по мотивам балета П. И. Чайковского

2 апреля в 15.00 на сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика» юные и профессиональные артисты представили захватывающую историю создания одного из самых знаменитых балетов П. И. Чайковского – «Спящая красавица».

В роли Петра Ильича Чайковского выступил режиссер-постановщик фестиваля, артист Большого театра Егор Симачев, а в роли Феи Сирени, символизирующей силы добра и света – телеведущая, певица, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Вместе с артистами постановки зрители отправились в музыкальное путешествие и узнали массу интересных фактов: П. И. Чайковский создал музыку «Спящей красавицы» во время путешествия по Европе – всего за 40 дней, а роль злой Феи Карабос по замыслу балетмейстера Мариуса Петипа должен исполнять танцовщик, хотя были и исключения – в «Русских сезонах» Дягилева роль злой феи сыграла балерина Карлотта Брианца, для которой когда-то Петипа сочинил партию Авроры.

В постановке приняли участие балерины Мастерской балета Егора Симачева, музыканты из «Московского молодёжного квартета имени Сергея Рахманинова» при МОО «Рахманиновское общество» и пианисты Давид Хачатрян и Анна Сысоева. Исторический и литературный контекст создания знаменитого балета представил Федор Ручков - ученик Мастерской художественного чтения Яны Поплавской в РГДБ, а визуальным сопровождением постановки стало песочное шоу, раскрывающее главную сюжетную линию сказочного балета.

В честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма все зрители постановки получили в подарок цветок с синей лентой от студии флористики Futurum, и приняли участие в Вальсе цветов.

Фестиваль «Балетные истории: русская классика» проводится Фондом Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы. 13 мая на сцене РГДБ будет представлена постановка «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева, а 1 июня – в Международный день защиты детей – «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова.

Запись прямой трансляции спектакля:

https://музыкальноепутешествие.рф/

https://www.culture.ru/live/broadcast/49686/art-postanovka-spyashaya-krasavica-p-i-chaikovskii