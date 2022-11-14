Онлайн-продажи SUNLIGHT выросли на 43% в 3 квартале 2022 года

11 ноября 2022 года. Москва. Россия – Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT зафиксировала рост онлайн-продаж на 43% в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Онлайн-продажи продемонстрировали рекордный рост и выросли на 43% до почти 5 млрд рублей, став ключевым драйвером роста компании. Доля онлайн-канала в общей выручке компании составила 35%. При это более 85% онлайн-заказов оформляется в мобильном приложении SUNLIGHT, которое является самым посещаемым ювелирным приложением в мире. Общее количество купленных украшений онлайн в третьем квартале превысило 1,1 млн штук, что более чем на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем продаж был отмечен в категории «золотые украшения с бриллиантами».

Увеличение выручки в онлайн-канале обусловлено повышением конверсии на 25% и ростом среднего чека на 15%. Конверсия выросла благодаря внедрению нового дизайна, разработанного совместно со «Студией Артемия Лебедева», и значительных изменений в UI/UX сайта и мобильного приложения. Средний чек вырос вследствие переключения спроса на золотые украшения и за счет роста продаж украшений премиум-сегмента. Кстати, на сайте SUNLIGHT можно приобрести украшения стоимостью до 2 млн рублей.

Кроме того, более чем в два раза до 18% выросла доля онлайн-оплат благодаря внедрению новых способов оплаты, включая Систему быстрых платежей, SberPay, «Долями» от Тинькофф. Также значительно увеличилась доля самовывоза и составила 80%. Таким образом, уверенно растет количество клиентов, которые забирают свои покупки в магазинах SUNLIGHT по всей стране. На данный момент сеть насчитывает 500 торговых точек в 209 городах от Калининграда до Владивостока. Каждый шестой заказ с доставкой до клиента SUNLIGHT доставляется собственной курьерской службой в Москве и Санкт-Петербурге, а остальные 80% заказов доставляют транспортные компании DPD, СберЛогистика, SDEK и Почта России.