Онлайн-продажи золотых изделий в SUNLIGHT на День всех влюбленных выросли на 22%

16 февраля 2023 года. Москва. Россия – Эксперты сети SUNLIGHT проанализировали динамику продаж на День всех влюбленных и выяснили, какие категории пользовались наибольшим спросом.

В период с 10 по 14 февраля включительно было оформлено 88 000 онлайн-заказов на 870 млн, при этом золотые изделия выросли на 22% в штучном выражении год к году. Средний чек составил 6 430 рублей.

Самый большой заказ на 1,5 млн рублей был оформлен в Анапе, а лидерами продаж стали цепи из розового золота LINEA и кольца с бриллиантами.

ТОП-5 самых дорогих покупок:

цепь из розового золота LINEA за 821 551 рублей;

кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии» за 695 989 рублей;

цепь из розового золота LINEA за 408 279 рублей;

серьги из белого золота «Бриллианты Якутии» за 386 090 рублей;

золотое кольцо с желтыми бриллиантами за 268 310 рублей.

Самыми активными стали покупатели в возрасте 35 лет.

Более 75% заказов традиционно оформляется через мобильное приложение, которое является самым посещаемым ювелирным приложением в мире. Покупатели предпочитают получать заказы в магазинах сети (80% от общего числа), а 20% заказов доставляются собственной курьерской службой в Москве и силами логистических партнеров.