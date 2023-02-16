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Юлия Анатольевна Бурулева

Онлайн-продажи золотых изделий в SUNLIGHT на День всех влюбленных выросли на 22%

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  • 16 Февраля 202318:24
Сюжеты: SUNLIGHT

16 февраля 2023 года. Москва. Россия – Эксперты сети SUNLIGHT проанализировали динамику продаж на День всех влюбленных и выяснили, какие категории пользовались наибольшим спросом.

В период с 10 по 14 февраля включительно было оформлено 88 000 онлайн-заказов на 870 млн, при этом золотые изделия выросли на 22% в штучном выражении год к году. Средний чек составил 6 430 рублей.

Самый большой заказ на 1,5 млн рублей был оформлен в Анапе, а лидерами продаж стали цепи из розового золота LINEA и кольца с бриллиантами.

ТОП-5 самых дорогих покупок:

  • цепь из розового золота LINEA за 821 551 рублей;
  • кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии» за 695 989 рублей;
  • цепь из розового золота LINEA за 408 279 рублей;
  • серьги из белого золота «Бриллианты Якутии» за 386 090 рублей;
  • золотое кольцо с желтыми бриллиантами за 268 310 рублей.

Самыми активными стали покупатели в возрасте 35 лет.

Более 75% заказов традиционно оформляется через мобильное приложение, которое является самым посещаемым ювелирным приложением в мире. Покупатели предпочитают получать заказы в магазинах сети (80% от общего числа), а 20% заказов доставляются собственной курьерской службой в Москве и силами логистических партнеров.

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