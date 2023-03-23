Вход
ADV



Интересно
SUNLIGHT (26)
Все сюжеты
Юлия Анатольевна Бурулева

Пользователи SUNLIGHT назвали самых привлекательных холостяков и холостячек России

  • 14
  • 0
  • 23 Марта 202320:41
Сюжеты: SUNLIGHT

Аналитики SUNLIGHT в преддверии планируемого запуска сервиса знакомств провели опрос среди пользователей своей онлайн-платформы и определили самых популярных холостяков и холостячек страны.  

Мужчины отвечали на вопрос «Топ самых привлекательных россиянок», а женщины составляли свой топ среди мужчин. Важно, что в анкете не было готовых вариантов: респонденты самостоятельно вписывали имена.

Результаты опроса удивили: у женщин лидером стал известный актер и режиссер Александр Невский. Данный выбор может быть обусловлен выходом обзора на новую ленту Невского от популярного ютуб-блогера, который выпускает обзоры новых фильмов. Вероятно, это ещё один флешмоб от поклонников таланта Александра.

Топ-5 холостяков России по версии пользователей SUNLIGHT:

  1. Александр Невский (Курицын) – 54%
  2. Милош Бикович – 26%
  3. Дима Масленников – 10%
  4. Егор Крид – 7%
  5. Эльдар Джарахов – 3%

 

Топ-5 холостячек России по версии пользователей SUNLIGHT:

  1. голосовой помощник Алиса от Яндекса – 40%
  2. Настя Ивлеева – 28%
  3. Дина Саева – 15%
  4. Настасья Самбурская – 10%
  5. Инстасамка – 7%

 

Также пользователи поделились, какие профессии считают самыми привлекательными у мужчин и женщин.

Топ-5 мужских профессий:

  1. спортсмен – 35%
  2. айтишник – 21%
  3. предприниматель – 19%
  4. госслужащий – 14%
  5. стоматолог – 11%

 

Топ-5 женских профессий:

  1. медсестра – 30%
  2. теннисистка – 25%
  3. официантка – 17%
  4. стюардесса – 15%
  5. фигуристка – 13%.

 

Опрос прошел с 10 по 20 марта, в нем приняли участие 800 пользователей со всей страны. В апреле состоится полномасштабный запуск dating-сервиса, который позволит миллионам россиян найти свою вторую половину.

SUNLIGHT – ювелирная мультибрендовая сеть №1 в России. 538 магазинов в 217 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года.

Сайт: sunlight.net.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2023
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru