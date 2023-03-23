Пользователи SUNLIGHT назвали самых привлекательных холостяков и холостячек России

Аналитики SUNLIGHT в преддверии планируемого запуска сервиса знакомств провели опрос среди пользователей своей онлайн-платформы и определили самых популярных холостяков и холостячек страны.

Мужчины отвечали на вопрос «Топ самых привлекательных россиянок», а женщины составляли свой топ среди мужчин. Важно, что в анкете не было готовых вариантов: респонденты самостоятельно вписывали имена.

Результаты опроса удивили: у женщин лидером стал известный актер и режиссер Александр Невский. Данный выбор может быть обусловлен выходом обзора на новую ленту Невского от популярного ютуб-блогера, который выпускает обзоры новых фильмов. Вероятно, это ещё один флешмоб от поклонников таланта Александра.

Топ-5 холостяков России по версии пользователей SUNLIGHT:

Александр Невский (Курицын) – 54% Милош Бикович – 26% Дима Масленников – 10% Егор Крид – 7% Эльдар Джарахов – 3%

Топ-5 холостячек России по версии пользователей SUNLIGHT:

голосовой помощник Алиса от Яндекса – 40% Настя Ивлеева – 28% Дина Саева – 15% Настасья Самбурская – 10% Инстасамка – 7%

Также пользователи поделились, какие профессии считают самыми привлекательными у мужчин и женщин.

Топ-5 мужских профессий:

спортсмен – 35% айтишник – 21% предприниматель – 19% госслужащий – 14% стоматолог – 11%

Топ-5 женских профессий:

медсестра – 30% теннисистка – 25% официантка – 17% стюардесса – 15% фигуристка – 13%.

Опрос прошел с 10 по 20 марта, в нем приняли участие 800 пользователей со всей страны. В апреле состоится полномасштабный запуск dating-сервиса, который позволит миллионам россиян найти свою вторую половину.

SUNLIGHT – ювелирная мультибрендовая сеть №1 в России. 538 магазинов в 217 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года.

Сайт: sunlight.net.