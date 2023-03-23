Пользователи SUNLIGHT назвали самых привлекательных холостяков и холостячек России

Аналитики SUNLIGHT в преддверии планируемого запуска сервиса знакомств провели опрос среди пользователей своей онлайн-платформы и определили самых популярных холостяков и холостячек страны.
Мужчины отвечали на вопрос «Топ самых привлекательных россиянок», а женщины составляли свой топ среди мужчин. Важно, что в анкете не было готовых вариантов: респонденты самостоятельно вписывали имена.
Результаты опроса удивили: у женщин лидером стал известный актер и режиссер Александр Невский. Данный выбор может быть обусловлен выходом обзора на новую ленту Невского от популярного ютуб-блогера, который выпускает обзоры новых фильмов. Вероятно, это ещё один флешмоб от поклонников таланта Александра.
Топ-5 холостяков России по версии пользователей SUNLIGHT:
- Александр Невский (Курицын) – 54%
- Милош Бикович – 26%
- Дима Масленников – 10%
- Егор Крид – 7%
- Эльдар Джарахов – 3%
Топ-5 холостячек России по версии пользователей SUNLIGHT:
- голосовой помощник Алиса от Яндекса – 40%
- Настя Ивлеева – 28%
- Дина Саева – 15%
- Настасья Самбурская – 10%
- Инстасамка – 7%
Также пользователи поделились, какие профессии считают самыми привлекательными у мужчин и женщин.
Топ-5 мужских профессий:
- спортсмен – 35%
- айтишник – 21%
- предприниматель – 19%
- госслужащий – 14%
- стоматолог – 11%
Топ-5 женских профессий:
- медсестра – 30%
- теннисистка – 25%
- официантка – 17%
- стюардесса – 15%
- фигуристка – 13%.
Опрос прошел с 10 по 20 марта, в нем приняли участие 800 пользователей со всей страны. В апреле состоится полномасштабный запуск dating-сервиса, который позволит миллионам россиян найти свою вторую половину.
SUNLIGHT – ювелирная мультибрендовая сеть №1 в России. 538 магазинов в 217 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года.
Сайт: sunlight.net.
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