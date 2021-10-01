Премиальная коллекция Hunkemöller в коллаборации с Ребеккой Мир

Для своей второй коллекции Ребекка вместе с командой дизайнеров Hunkemöller создала нижнее белье, которое позволяет каждой женщине быть уверенной в своей красоте.

Ребекка и команда дизайнеров Hunkemöller исследовали тему женственности, в результате чего получилась соблазнительная коллекция с игривой атмосферой. Вдохновленная ‘Рождением Венеры " Боттичелли, кампания олицетворяет все черты самой богини Венеры: любовь, красоту, желание и процветание. Мы видим, как Ребекка "возрождается" в материнстве, а коллекция транслирует ее женскую силу, сексуальность и уникальность.

Эффектное нижнее белье, подходящее для дня и ночи

Особое внимание следует обратить на интригующий комплект Philomena в цвете ночной дымки с перекрещивающейся передней частью и мягкими кружевными бретелями и бестселлер коллекции модель Oceana, которая идеально подходит для груди большого размера.

В коллекции также представлены нежные чулки, идеально сочетающиеся с комплектами белья для создания гармоничного образа.

Коллекция включает в себя три роскошных и будуарных боди, которые можно носить в любое время дня: с длинными рукавами и эксклюзивным кружевом для создания эффекта «второй кожи», с облегающим вырезом в форме сердца и максимально прозрачное в сексуальном розовом цвете.

О Ребекке Мир

В настоящее время Ребекка - одна из самых больших звезд Германии и лицо известных брендов. Она хочет, чтобы все женщины знали, что если они поставят перед собой цель, то смогут добиться всего, как она добилась своей мечты. Она страстно желает представлять женщин во всем их многообразии.

Коллекция поступит во все российские магазины Hunkemöllerи маркетплейсLamoda.ruуже в конце сентября.