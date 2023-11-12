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Ольга Зиновская

Приглашение на гала-ужин Новогодний бал «Истинные ценности».

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  • 12 Ноября 202300:13

Академия стиля «Diamond kids» под руководством Елены Эпельбаум и семейный глянец «Babyer magazine» Ольги Власенко представляют :
17 декабря в самом центре Москвы в ресторане Метрополь гостиницы Метрополь пройдет торжественный, камерный гала-ужин Новогодний бал «Истинные ценности».

Мероприятие проходит 11-й год подряд и является обладателем премии «Лучшее семейное мероприятие года» по версии телеканала Fashion TV.

Дети окунутся в сказочный мир вместе с «Море шоу», детская и взрослая дискотека, мастер -классы для детей по холодному фарфору, парфюмерный мастер класс.

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