Россия занимает первое место в мире по добыче алмазов

Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT в Международный день ювелира напомнила о значимой роли российского ювелирного дела не только для России, но и для всего мира.

Идея праздника возникла в Костроме, ведь этот древний город – ювелирная столица России.

В России ювелирная отрасль насчитает 3 500 предприятий и обеспечивает 100 000 рабочих мест, по данным ассоциации «Гильдии ювелиров России» на 2021 год. При этом в стране ежегодно добывается 300 тонн золота, тем самым Россия занимает третье место в мире после Китая и Австралии. Самые известные месторождения золота находятся на Чукотке, на Урале, в Красноярском крае и в Магадане.

Россия также является крупнейшим производителем и экспортером алмазов в мире, крупнейшее в мире алмазное месторождение расположено в Якутии. По оценке консалтинговой компании Bain, по итогам 2022 года 33% добычи приходится на Россию, 19% – на Ботсвану, 15% – на Канаду, а также существенные объемы камней добываются в Конго, ЮАР, Анголе и Австралии. При этом мировые запасы алмазов на сегодняшний день составляют порядка 1,8 млн карат.

Во все времена ювелирные изделия русских мастеров поражали не только разнообразием форм, но и многочисленностью используемых ювелирных техник: скань и зернь, литье и чеканка, эмаль, чернение по серебру, гравировка и многие другие. Здесь можно вспомнить уникальные ювелирные украшения мастеров фирмы Фаберже или роскошные изделия в технике «Русская эмаль» Павла Овчинникова, в эту плеяду выдающихся ювелиров также входят Павел Сазиков, Иван Хлебников, Федор Рюккерт, братья Грачевы. Но и современные ювелиры России продолжают и развивают богатые традиции русского ювелирного искусства, которое востребовано во всём мире.

SUNLIGHT высоко ценит ювелирные традиции и поэтому работает с ведущими российскими производствами, благодаря этому предлагает большой выбор украшений по выгодным ценам.