Российский бренд базового нижнего белья и одежды belle you открыл свой 30-й магазин в Дубае

Новый концепт

8 марта 2023 открылся первый международный магазин belle you в совершенно новом формате и дизайне, креативный концепт которого продумывался до мелочей. Это открытие для belle you – знаковое событие и новый этап в жизни бренда. О том, как проходила подготовка проекта, и о новой айдентике рассказала сооснователь бренда и креативный директор belle you Марина Голомаздина: «В команде belle you работает более 350 сотрудников, 29 магазинов в России, онлайн по всему миру, и следующим шагом для нас стало открытие офлайн-магазина в Дубае. На мой взгляд, это новый вектор развития».

Вся российская команда belle you принимала участие в реализации проекта, для компании — это не просто открытие, а новый ценный опыт.

Как меняется belle you

«Обновленная креативная концепция, прежде всего, отражает нашу миссию и смыслы. Мы растем и меняемся вместе с миром. Вы заметите, что наш логотип стал динамичнее и понятнее. Был обновлен фирменный цвет — теперь это небесно-голубой, терракотовый и натуральный белый. Голубой символизирует благородство, свежесть, чистоту», - подчеркнула Марина.



Также с новой айдентикой в интерьере магазинов сделан акцент на натуральные материалы — деревянные фактуры, живые растения и природные камни.

Миссия belle you

Почему belle you хочет быть ближе к каждой девушке? Это отражено в миссии, которой поделилась Марина Голомаздина: «belle you — это комплимент, который влюбляет вас в самих себя. Особенности женского тела и ощущения для нас на первом месте. Поэтому продукт направлен на то, чтобы подчеркнуть красоту и индивидуальность каждой из нас. И это не просто общие слова — мы создаем белье, которое способно выразить желания, эмоции и потребности девушек. Одним словом, белье, которое вас чувствует».

Бизнес планы

Стратегией бренда belle you является активное развитие e-com и розничной сети, включая открытие магазинов, работающих по системе франчайзинга в том числе на международном рынке. belle you также представлен на крупных российских маркетплейсах и на маркетплейсах Казахстана и Беларуси. В планах компании масштабировать международный сайт e-commerce, который запустился в ноябре 2020 года.

belle you выпускает базовое нижнее белье и одежду с широким размерным рядом до 4XL с акцентом на комфортную повседневную носку и активный образ жизни, производится в России, Италии, Сербии, Беларуси, а также в Китае.

Международный сайт бренда: https://belleyou.com/?utm_source=press&utm_medium=press

Российский сайт бренда: https://belleyou.ru/?utm_source=press&utm_medium=press