Рождественский бранч – подарки, сюрпризы и... волшебство!

22 декабря в ресторане Noriko прошёл Рождественский бранч, собравший светских персон, звёзд медиа, популярных блогеров и представителей бизнеса. Мероприятие в преддверии зимних праздников получилось очень добрым и светлым – все участники с удовольствием пообщались, поделились планами на каникулы и своими новостями. Да, уходящий год выдался непростым, но именно в сложные моменты очень важно быть вместе и поддерживать друг друга.

Среди гостей Рождественского бранча были медийные персоны и популярные блогеры: Лера Кудрявцева, Дмитрий и Полина Дибровы, Олимпиада Тетерич, Эвелина Блёданс, Ольга Кабо, Митя Фомин, Согдиана, Аya312, Торнике Квитатиани, Алла Довлатова, Ирина Ортман, Лада Дэнс, Елена Сажина, Кристина и Антон Дудковы, Настя Пикси, Ирина Велюр, Оля Кисо, Вики Горавская, Юля Кожухова.

Главной «изюминкой» бранча стало знакомство с очень популярным и востребованным сегодня психологическим методом НейроГрафики. Гости узнали основы метода и сразу же получили возможность попрактиковаться и освоить главные алгоритмы НейроГрафики – под руководством инструктора Анастасии Анисимовой.

НейроГрафика – это научно признанный психологический метод, творческий способ трансформации мира. Это, по сути, способ, с помощью которого каждый человек может поменять себя и окружающую действительность. Анастасия Анисимова рассказала, что НейроГрафика стремительно завоёвывает популярность во всём мире, и объяснила основы метода. Да, путь к любой цели можно просто нарисовать, создать при помощи линий на бумаге правильные установки и избавиться от внутренних ограничений. Именно такие рисунки создали гости Рождественского бранча.

После мастер-класса всех ждал обед от шеф-повара ресторана Noriko Георгия Денисенко. Эвелина Блёданс подарила всем своё музыкальное выступление, а после рассказала про акцию «Новогодние благотворительные колпачки» в поддержку проекта «Мы все разные» и пригласила всех гостей к ней присоединиться. Также на сцене в этот день выступили: Митя Фомин, Согдиана и Торнике Квитатиани. Провел бранч телеведущий и психолог Антон Зорькин.

Мероприятие поддержали: товары для красоты, здоровья и фитнеса GESS; изысканный бренд украшений ручной работы Leonessa Doro; модный бренд женской одежды VILLAGI; бренд эксклюзивных купальников SAVALM; домашний текстиль класса премиум SOFI DE MARCO; клиника эстетической медицины ONI CLINIC; новинка Danhera Italy от итальянского бренда нишевой парфюмерии «Аромат Дома»; кухонные доски с уникальной технологией сохранения вкуса GARTI; сеть салонов Wai Thai Spa; городской санаторий I-FEEL MEDICAL RESORT; израильский бренд эксклюзивной уходовой косметики Alan Hadash; инновационная косметика по уходу за лицом и телом SKINGA; российский бренд премиальной косметики Royal Samples; шоколадная фабрика «Конфаэль».