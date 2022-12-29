Состоялся 10-й бал Академии стиля «Diamond Kids»

18 декабря 2022 года, в самом центре Москвы, в ресторане Метрополь состоялся ЮБИЛЕЙНЫЙ – 10-й бал Академии стиля «Diamond Kids» под руководством Елены Эпельбаум и народного артиста России Сергея Филина, так же академия отметила свои 15 лет.

Партнер Бала «Антикювелир»

Бал «Истинные ценности» был организован на высочайшем уровне благодаря участию давнего друга Академии стиля «Diamond Kids», Ольги Власенко Vlas.produсing в качестве продюсера мероприятия .

Хотим отметить всемирно известный шоколадный брэнд «Алёнка», предоставил для маленьких гостей сладкие подарки. АТак же выражаем благодарность : VIPclinic

GMT Clinic и Клиники на Покровке ‘’ARMEDIC’’.

Подарки детям и взрослым предоставлены нашими партнерами : сертификаты THE LES, шоколад CHOICE, игрушки из натурального меха Бренда RINA POPLAVSKAY, HOLICH.

На welcome гостей встречала ASTRAKHAN FISH, черная и красная икра.

Ведущим и распорядителем бала «Истинные ценности» известный российский певец и шоумен Владимир Брилев .

Украшением вечера стали работы Луизы Потаповой.

Изюминкой и совершенно неожиданным праздничным подарком для всех стало выступление заслуженного артиста России Димы Билана.

В программе вечера были Авраам Руссо и экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова, также участники «Голос Дети» исполнили свои хиты, София Иванова, Сергей и Александр Филины, MyNika и Ивена Работова, ансамбль «ASSА» с зажигательной лезгинкой, наши друзья RollerDream показали свое мастерство, Ольга Пшеницина и ее партнер Михаил Еременко, и конечно балетная школа «Армида». Завершила вечер несравненная Dj Verdandi.

Специальное спасибо нашим СМИ: Fashion TV, журналы:« Bonjour» , «IN Style», « Dessert», «СoolStars», «АКАДЕМИЯ МОДЫ» и многие другие.

Особо хочу отметить обслуживание ultra all included от брэнд-шефа ресторана Savva».

До скорых встреч в новом 2023 году .

Фото: Елена Емельянова, Дмитрий Бабушкин, Fashion фотограф Алевтина Иванова