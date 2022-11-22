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Ольга Носкова

EKONIKA. НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2023

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  • 22 Ноября 202218:37
Сюжеты: Эконика, Рождество и Новый год

Дизайнеры бренда переосмыслили культовые модели и ввели в новогоднюю коллекцию новые трендовые силуэты. Главными героями здесь выступают классические лодочки с усиленно-острой носочной частью, пары с фигурными каблуками или металлическими вставками, туфли на ультрамодной танкетке.

 

Хрупкий и одновременно сильный образ главной героини формирует  основное настроение коллекции. Чистые линии и элегантный дизайн соединяется в моделях с прочными вневременными фактурами — натуральной кожей, благородным велюром, эффектным лаком и металлическими акцентами.

 

Вечерний гардероб больше не выглядит скучно! Черный, как официальный вечерний цвет, в коллекции разбавлен непривычными для зимы яркими оттенками и анималистичными принтами под питона и леопарда. Индивидуальность, эксперименты с образами и самовыражение — именно в этом заключается невероятная женская сила, по мнению дизайнеров бренда.

 

Новогодняя капсула

Ekonika х KRYGINA сosmetics

Совместно с KRYGINA cosmetics мы также разработали тематическую капсулу к Новому году. Это вечерние модели обуви и аксессуаров Ekonika и beauty-наборы KRYGINA cosmetics — косметички с флагманскими продуктами Елены Крыгиной. 

 


Для роскошного вечернего образа достаточно красивой пары обуви, стильной сумки, безупречного макияжа и немного блеска. Лаковые ботфорты, яркие ботильоны, универсальные лодочки, босоножки и сумки — Елена выбрала для вечерних образов акцентные модели обуви и аксессуаров, чтобы дополнить их своими мультифункциональными средствами для макияжа — высокопигментированным кремом Concrete и блестками Sparkles. Продукты упакованы в специально разработанную косметичку с завязкой-стяжкой и внутренними отделениями.

 

В красной косметичке: Concrete Hot Red + Sparkles Red

В черной: Concrete Dark Red + Sparkles Bando Red

 

Concrete

Мультифункциональный высокопигментированный крем. Его вы можете использовать как помаду, румяна, подводку, тени или добавить к туши для ресниц.

Sparkles

Мультифункциональные блестки. Сухой рассыпчатый глиттер для создания искрящегося эффекта на любой части тела.

 

В капсулу мы добавили аксессуары актуальных силуэтов — сумки на короткой ручке и микро-сумки для самого необходимого. Косметички, которые по форме напоминают сумку-торбу, также можно внедрить в повседневный или вечерний гардероб.

 

Новогодняя коллекция бренда «Эконика» и тематическая новогодняя капсула Ekonika х KRYGINA cosmetics в продаже с 10 ноября во флагманских магазинах и интернет-магазине ekonika.ru.

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