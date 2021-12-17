Русский Силуэт: фотосказки XXI века

16 декабря в музее «Собрание» Давида Якобашвили прошла новогодняя презентация ежегодного коллекционного издания «Русский Силуэт под названием «Книга сказок» при поддержке «Еврофинанс Моснарбанк».

Представьте, какие фото выложили бы в Instagram Снежная Королева, Василиса Прекрасная или Шамаханская царица? Благотворительный фонд «Русский Силуэт» под руководством Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова предложил актрисам и дизайнерам вписать героев любимых сказок в современный кутюр на страницах фотокалендаря. Ведь в это непростое время каждый заслуживает немного волшебства и чудес. Проект традиционно представляет русское искусство через призму современной художественной фотографии. Воплотить сказочную тематику в жизнь помог fashion-фотограф Александр Мультиков.

Татьяна Михалкова, президент Фонда: «Наш фонд много лет поддерживает молодых талантливых дизайнеров из разных городов страны и ближнего зарубежья. В следующем году мы отмечаем юбилей — 25 лет! За это время финалисты нашего конкурса стажировались у ведущих российских дизайнеров и в мировых Домах моды. Победители обучались в институтах в Милане, Лондоне, Флоренции, участвовали в Неделях моды. Каждый сезон на конкурс поступает больше 3000 заявок со всей страны, из которых мы отбираем лучших. Наша задача – вовремя поддержать их и дать возможность молодым дизайнерам раскрыть свой талант! Ежегодно один из финалистов участвует в съемках календаря наравне с именитыми кутюрье. Вместе с друзьями фонда мы стремимся сделать все, чтобы носить российские бренды было престижно. Одним из них является блистательный художник, который заставил ценить русскую моду во всем мире, Слава Зайцев. Коллекция этого удивительно талантливого человека — украшение нашего вечера. И молодым дизайнерам есть чему у него поучиться».

Перевоплотиться в героинь из любимых книжек решились Александра Ребенок, Елена Лядова, Татьяна Бабенкова, Евгения Ярушникова, Анастасия Стежко, Татьяна Арнтгольц, Анна Чурина, Агния Кузнецова, Ольга Дибцева, Екатерина Волкова, Евгения Нохрина, певица, Заслуженная артистка России Нина Шацкая, модели Валентина и Анна Михайловы. Костюмы для сказок подбирали Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Анастасия Задорина, Татьяна Парфенова, Яна Расковалова, Олег Овсиев (Viva Vox), Алена Ахмадуллина, Лиза Романюк (Vemina), Андрей Пономарев, Игорь Гуляев, Сергей Сысоев, Джемал Махмудов и финалист Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» Никита Ведерников из Белоруссии.

Открыл новогоднюю презентацию арт-календаря участник Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»: Анастасия Сидорова, студентка РГУ им. Косыгина, представила на подиуме черно-белую коллекцию «Второе я».

Главным событием вечера стал показ коллекции haute couture мэтра российской моды, Народного художника России, Вячеслава Зайцева. Яркие цвета, традиционные узоры, цветочные элементы костюмов выступают современной интерпретацией самобытной русской культуры. Представленные на подиуме модели были специально подобраны из различных коллекций в сказочной стилистике календаря. Казалось, они только-только сошли со страниц книг. Такими фантастическими и пышными выглядели наряды. Именно Вячеслав Зайцев стал первым российским дизайнером, который покорил публику на показах в США, Англии, Канаде, Японии. Целых 65 лет своим творчеством он продвигает русские традиции, привлекает внимание к нашей культуре и является ее неотъемлемой частью. Впечатление от роскошных нарядов усиливала и обстановка музея «Собрание», где хранятся бесценные экспонаты мирового культурного значения. Старинные самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, живопись и графика, бронза и серебро, стекло и хрусталь, будто делились своей историей и переносили гостей в мир добрых фей и злых колдуний. Среди зрителей в этот вечер оказались: американский продюсер, обладатель «Оскара», Стивен Мао, Елена Малышева, Ирина Крутикова, Павел Гусев, Сергей Сысоев, Валерий Белгородский, Алиса Толкачева и многие другие. Сюрпризом для гостей стало выступление Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы» с новогодними музыкальными хитами.

Издание «Русский Силуэт» — бестселлер в мире модной индустрии. Страницы календаря — это творческая коллаборация именитых дизайнеров, известных актрис, медийных персон и фотохудожников.

Александра Ребенок: «Когда-то я работала на телевидении корреспондентом и делала сюжет о конкурсе молодых дизайнеров. Я была в таком восторге и приятном удивлении от того, сколько у нас талантливых ребят. Уверена, кото-то из них уже стал большим дизайнером. Кстати, мой наряд для съемки тоже подбирал бывший выпускник «Русского Силуэта» Олег Овсиев. Героиня, которую я представлю в календаре, мне очень близка. Мифический образ владелицы земных богатств, драгоценных пород и камней, хранительницы сокровищ и тайн, прекрасная покровительница рудокопов, как писал Баженов… Надеюсь, нам удалось передать характер хозяйки медной горы».

Татьяна Арнтгольц: «Русский Силуэт» подарил мне очередной эксперимент, возможность выступить не в лирическом образе, который я часто воплощаю, а стать героиней, в которой борется черное и белое, уживаются инь и янь. Проект дает мне, как актрисе, шанс раскрыться с новой стороны, которую увидят также режиссеры театра и кино».

Елена Лядова: «Меня всегда привлекал восток. И съемки в календаре подарили мне возможность, наконец, примерить на себя необыкновенный образ Шамаханской царицы. Получились шикарные кадры! Хочется поскорее увидеть все работы в календаре».

Нина Шацкая: «Думаю, немало дизайнеров получили дорогу в мир высокой моды благодаря Фонду «Русский Силуэт». Наш современный российский модный стиль во многом обязан своим существованием именно этому проекту».

Анна Чурина: «Обычно я играю положительных персонажей, но образ Королевы-ведьмы мне пришелся по душе. Это воплощение не только темной энергии, но и женской, мудрой, решительной. Я чувствовала себя невероятно гармонично. А за потрясающее черное платье, которое село идеально, спасибо дизайнеру Джемалу Махмудову».

Татьяна Бабенкова: «Мы долго искали с фотографом нужный свет, настроение, чтобы передать смысл, который мне так хотелось отразить в фотографии, и, наконец, история сложилась. В нежный утонченный образ Василисы Прекрасной мы постарались добавить женской силы. Очень хочу, чтобы зрители это почувствовали».

Партнеры мероприятия: Официальный стилист по волосам - российский бьюти-бренд ESTEL, выпускающий в свет бережную, качественную и высокоэффективную косметическую продукцию. Московский Клуб Визажистов FORUM.

Фото - @babushkindima