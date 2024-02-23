«Русский Силуэт»: мода, которая двигает экономику

Победу в XIII Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский Силуэт» одержала Александра Гапанович с коллекцией MOST, созданной на идее контрастов природы русского Крайнего Севера. Всего финалистам вручили более 30 призов.

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Финальный показ коллекций прошел 17 февраля в Москве, в Концертном зале «Мир», где свои работы представили почти 60 участников из Екатеринбурга, Иваново, Новосибирска, Иркутска, Махачкалы, Якутска, Архангельска, Барнаула, Воронежа, Кирова, Курска, Нижнего Новгорода, Омска, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Тулы, Улан-Удэ, Шахт, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Армении (Ереван), Кыргызстана (Бишкек) и Беларуси (Минск).

Кто же будет задавать модные тренды в ближайшем будущем, решало жюри под председательском президента Фонда, член-корреспондента Российской Академии Художеств Татьяны Михалковой. В его состав вошли:

Иван Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова народный художник России;

Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина;

Константин Андрикопулос, директор по развитию Bosco di Ciliegi;

Елена Север, актриса, певица, телеведущая, кинопродюсер, член совета директоров «Русская медиагруппа»;

Сергей Сысоев, основатель бренда «SERGEY SYSOEV»», заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Российского государственного университета им. А.Н.Косыгина;

Яна Расковалова, дизайнер, основатель и креативный директор Модного дома «YANA»;

Александр Шабанов, ведущий дизайнер Модного дома Alena Akhmadullina;

Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров России;

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели»;

Таня Котегова, основатель модного дома «Tanya Kotegova», дизайнер;

Ирина Крутикова, дизайнер, Академик Российской академии художеств, Заслуженный художник России;

Дмитрий Парфёнов, генеральный директор Модного дома «Tatyana Parfionova»;

Анна Калмыкова, директор Модного Дома FIRDAWS;

Галина Истомина, куратор дизайнерских программ выставки СРМ;

Лариса Королёва, профессор, заведующая кафедрой дизайна костюма СПГХПА им. А.Л. Штиглица, член Союза дизайнеров РФ;

Наталия Козлова, президент культурно-просветительского фонда «Магия Моды», историк костюма, тележурналист;

Джемал Махмудов, дизайнер и основатель модного бренда MD MAKHMUDOV DJEMAL; Алена Сивкова, бренд-директор компании «ZASport»;

Юлия Кулакова, дизайнер бренда Kira Plastinina;

Елена Малышева, телеведущая;

Юлия Барановская, телеведущая;

Ольга Воронцева, главный редактор Woman.ru;

Марина Дэмченко, главный редактор журнала Fashion Collection, основатель и главный редактор молодежного журнала «Мы»;

Дмитрий Шишкин, основатель и генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура «Shishkin»;

Наталия Черкасова, генеральный директор Московского Клуба Визажистов «Форум»;

Михаил Манаков, лауреат конкурса «Русский силуэт», креативный директор Дома моды «Лена Макашова».

Прежде чем попасть в финал, конкурсанты прошли три отборочных этапа в своих городах под патронатом местной администрации и экспертов отрасли: эскизный, «вешалка» и дефиле. Международный благотворительный фонд «Русский Силуэт» больше 27 лет работает над тем, чтобы одеваться от русских дизайнеров стало действительно престижно. Особенно важно это становится сегодня, в условиях западных санкций, когда растет востребованность отечественного производителя и национальной культуры. Ежегодно в конкурсе участвуют более двух тысяч студентов вузов, колледжей и самостоятельно обучающихся дизайнеров. Для всех конкурсантов участие, проезд и проживание в Москве — бесплатное, за счет средств Благотворительного фонда.

По итогам показа и часового совещания жюри обладателем Гран-при была названа Александра Гапанович, студентка академии брендинга и дизайна «Метрикс». Она получает поддержку Благотворительного фонда на 1 000 000 рублей в целях развития собственного бренда, а также стажировку в дизайн-отделе Bosco (ГУМ) и грамоту Союза дизайнеров России. «Черно-белые тона — дань природе моего родного города Мурманска, его сопкам, припорошенным снегом…», — отмечает Александра.

Сертификат победителю вручил основатель Фонда Александр Митрошенков: «Мода — это часть культуры, мода — это то, что развивает экономику. Для того, чтобы у нас появились новые национальные бренды, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире, нужно дать возможность молодым развиваться. Сегодня помимо приглашения на стажировки в дома моды, мы впервые оказываем победителю финансовую помощь, которая должна стать первым шагом на пути серьезной траектории развития. Мне кажется, теперь этот молодой дизайнер сможет выпустить новую оригинальную коллекцию, которая завоюет модную индустрию. И через несколько лет его фамилия будет звучать также ярко, как имена тех, кто находится сегодня в жюри. Надеемся, что и тогда наш участник будет помнить, что все началось с «Русского Силуэта».

По традиции члены жюри дополнительно отметили молодых дизайнеров, чьи коллекции им особенно отозвались, и пригласили их на стажировки в 17 российских домов моды, а также вручили другие значимые призы:

1. Стажировка на позицию художник-дизайнер в Доме моды Валентина Юдашкина: Никита Ведерников, коллекция «Дываны з куфара» (Минск);

2. Стажировка в Доме моды Alena Akhmadullina: Екатерина Поничева, коллекция «Из жизни диких кошек» (Барнаул);

3. Стажировка в Доме моды Виктории Андреяновой: Дарья Еремеева, коллекция «Еще рано» (Омск):

4. Стажировка в Доме Моды Яны Расковаловой: Наталья Тимофеева, коллекция «Приходи на меня посмотреть» (Ярославль);

5. Стажировка в Модном Доме FIRDAWS: Альбина Алиева, коллекция «Синтез» (Ярославль); Ульяна Соколова, коллекция «POLAR 90’00’00» (Москва); Яна Ковалева, коллекция «Гугуша» (Мурманск);

6. Стажировка в Доме моды Tanya Kotegova: Владимир Макрушин, коллекция «Чуйская трактовка» (Барнаул);

7. Стажировка в Модном доме Tatyana Parfionova: Екатерина Козак, коллекция «Клёкат» (Минск);

8. Стажировка в дизайн-отделе Bosco (ГУМ): Наталья Тимофеева, коллекция «Приходи на меня посмотреть» (Ярославль);

9. Стажировка в Доме моды VIVA VOX: Артем Колякин, коллекция «Теснота» (Санкт-Петербург);

10. Стажировка в Доме моды Сергея Сысоева: Кристина Соловей, коллекция «Ласточкино гнездо» (Шахты) и Павел Ковалевский, коллекция «Идти к новому» (Минск);

11. Образовательный курс от кафедры дизайна и костюма РГУ им. А.Н. Косыгина: Тэйлли Кагирова, коллекция «Колодец вдохновения» (Махачкала);

12. Участие в Неделе SPBFW AW’24: Елизавета Морозова, коллекция «Контрасты» (Санкт-Петербург);

13. Участие в показе в рамках «Российской креативной недели»: Альбина Алиева, коллекция «Синтез» (Ярославль), Ксения Демьяненко, коллекция «Снежные розы» (Иваново), Шушан Арутюнян, коллекция «Ван-Урарту» (Ереван), Мария Пика, «Sunset» (Москва), Анастасия Чернышова, коллекция «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи...» (Тула), Дарья Заберибиськая, коллекция «Noir» (Курск), Полина Акимова, коллекция «Графика 2.0» (Улан-Удэ), Тэйлли Кагирова, коллекция «Колодец вдохновения» (Махачкала);

14. Стажировка в компании ZASport: Тимур Хамраев, коллекция «Курс на север» (Москва);

— стажировка в компании Concept Group: Евгения Ярина, коллекция «Леди в городе» (Киров);

Анастасия Видякина, коллекция «От решения» (Новосибирск);

15. Участие в Гала-показе Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» в Минске 2024: Анастасия Чернышова, коллекция «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи...» (Тула), Ксения Демьяненко, коллекция «Снежные розы» (Иваново);

16. Стажировка в компании Concept Group: Евгения Ярина, коллекция «Леди в городе» (Киров), Анастасия Видякина, коллекция «От решения» (Новосибирск);

17. Стажировка в группе компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN»: Анжела Волкова, коллекция «В ритме Шляпника» (Екатеринбург);

18. Участие в Международной выставке CPM (осень): Анжела Волкова, коллекция «В ритме Шляпника» (Екатеринбург), Лада Колташова, коллекция «Проун» (Москва);

19. Стажировка от бренда одежды «Кира Пластинина»: Ольга Карпова, коллекция «Дело тонкое» (Омск);

20. Стажировка в Доме моды Джемала Махмудова: Сергей Курохтин, коллекция «ВЕЩЬ» (Минск);

21. Стажировка в Центре моды «Вера Геппа»: Дарья Заберибиськая, коллекция «Noir» (Курск);

22. Оцифровка коллекции в иммерсивном формате, создание шоурума и реклама на сайте «3D Платформа»: Роман Пестов, коллекция «Кубанские напевы» (Самара);

23. Стажировка в фондах Российского этнографического музея в сопровождении заслуженного деятеля науки, профессора РФ Н.М. Калашниковой: Мария Пика, «Sunset» (Москва);

24. Стажировка в Доме моды Лены Макашовой: Ксения Демьяненко, коллекция «Снежные розы» (Иваново);

25. Консультация президента культурно-просветительского фонда «Магия моды» Натальи Козловой в течение года: Мария Пика, «Sunset» (Москва), Ксения Демьяненко, коллекция «Снежные розы» (Иваново);

26. Безвозмездная аренда лофта Art Couture: Мария Пика, «Sunset» (Москва), Ульяна Соколова, коллекция «POLAR 90'00'00» (Москва);

27. Грамота Союза дизайнеров России: Мария Пика, «Sunset» (Москва), Тэйлли Кагирова, коллекция «Колодец вдохновения» (Махачкала), Тимур Хамраев, коллекция «Курс на север» (Москва), Елизавета Дубровская, коллекция «Глубокiя думкi» (Минск), Ульяна Соколова, коллекция «POLAR 90'00'00» (Москва), Ксения Демьяненко, коллекция «Снежные розы» (Иваново), Анастасия Чернышова, коллекция «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи...» (Тула), Нелли Крук, коллекция «Дыши и чувствуй» (Нижний Новгород), Анна Буданцева и Захра Салманова, коллекция «Русские сезоны» (Курск);

28. Стажировка в модном журнале «Мы»: Полина Дорошева, коллекция «Амарант» (Курск), Ксения Демьяненко, коллекция «Снежные розы» (Иваново).

Сюрпризом для финалистов стал приз от телеведущей Елены Малышевой: она не только пригласила четверых молодых дизайнеров к себе на программу «Жить здорово», но и выкупила их коллекции. Счастливчиками стали Александра Болотова (Курск), Сандаара Порохонько (Якутск), Ксения Демьяненко (Иваново) и Мария Пика (Москва).

Ведущей знаменательного для молодых дизайнеров вечера стала актриса, телеведущая Поля Полякова, режиссер показа — Любовь Гречишникова. А пока конкурсанты переживали за кулисами, кому достанется главный приз, на сцене выступили певец, музыкант, автор песен Дмитрий Колдун и легендарная группа «Земляне».

Так, прошедший в Москве грандиозный финал всероссийского конкурса открыл новые имена молодых дизайнеров, которые, возможно, совсем скоро займут свое место среди известных национальных брендов российской индустрии моды.

Генеральный партнер: компания AVM Media

Партнеры мероприятия:

ESTEL — ESTEL – первая российская компания-производитель на рынке профессиональных продуктов для волос. Более 20 лет занимается научно-исследовательскими разработками и созданием инновационных продуктов и технологий в сфере индустрии красоты.

FORUM — Московский клуб визажистов под руководством Наталии Черкасовой.

Chateau Tamagne Reserve — изысканные вина, созданные по строгим стандартам качества с безупречным вниманием к деталям.

Сristelle – природная вода в итальянском дизайне премиум-класса.