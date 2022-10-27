В Москве назвали финалистов «Русского Силуэта»: молодых дизайнеров ждали награды от Елены Малышевой, Сергея Сысоева и других членов жюри

В столице определили финалистов XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Показ модных коллекций на подиуме помог жюри определить лучших начинающих художников среди 26 претендентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нальчика и Милана. Полуфинал прошел в творческом пространстве телецентра AVM Media 26 октября.

В этом году Благотворительный фонд «Русский Силуэт» отмечает 25-летие своей деятельности. Под руководством Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова Фонд оказывает поддержку молодым дизайнерам страны в создании собственных брендов одежды и способствует сохранению национальных культурных традиций.

На московском полуфинале коллекции, созданные студентами вузов и колледжей, оценивали члены жюри: Стивен Мао, американский продюсер и обладатель премии «Оскар»; Елена Малышева, телеведущая, врач; Наталия Козлова, президент культурно-просветительского фонда «Магия моды»; Сергей Сысоев, основатель бренда SergeySysoev, член Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте России; Ольга Сысоева, член Союза дизайнеров России; Джемал Махмудов, основатель бренда MDMakhmudovDjemal; Елена Шерипова, издатель журнала VMODE; Антон Алфер, президент Ассоциации участников индустрии моды «Модная сеть»; Елена Ржевская, дизайнер одежды, художник.

Каждый участник представил на подиуме коллекцию из пяти образов, объединенных единой концепцией. Полуфиналисты были отобраны на двух предварительных этапах конкурса: «эскизный» и «вешалка». Большинство участников московского полуфинала представляли РГУ им. А.Н. Косыгина, также гости увидели работы студентов Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, Института Бизнеса и Дизайна B & D, Российского государственного университета туризма и сервиса, Московского художественно-промышленного института, Национального института дизайна, Первого Московского образовательного комплекса, Академии брендинга и дизайна «Метрикс», Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Института архитектуры, строительства и дизайна КБГУ им. Х.М. Бербекова, а также Института Карло Секоли в Милане.

В результате в финал XIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» вышли шесть молодых дизайнеров: Ольга Макарова из Москвы (РГУ им. А.Н. Косыгина), Мария Пика из Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна), Лада Колташова из Москвы (РГУ им. А.Н. Косыгина), Альбина Акулова из Нальчика (Институт архитектуры, строительства и дизайна КБГУ имени Бербекова), Александра Гапанович из Москвы (Академия брендинга и дизайна «Метрикс») и Ульяна Соколова из Милана (Институт Карло Секоли). Они смогут побороться за главные призы в финале конкурса, который традиционно пройдет в Гостином Дворе в Москве.

Кроме финалистов жюри отметило и другие работы конкурсантов: Елена Малышева пригласила к сотрудничеству десять молодых дизайнеров, коллекции которых ей понравились больше всего. Ребята также получили право представлять Фонд «Русский Силуэт» на конкурсе «Мельница моды» в Минске, возможность публиковаться в журнале VMODE, билеты в Музей русского импрессионизма, книги о творчестве «русской Коко Шанель» Надежде Ламановой.

У российской моды — большое будущее, и Благотворительный фонд «Русский Силуэт» стремится сделать так, чтобы каждый талантливый дизайнер страны мог занять свое место в мире fashion-индустрии.

«Последние два года стали испытанием для всех. Сначала мы учились жить по-новому в условиях пандемии. Сейчас российская индустрия моды испытывает серьезное давление западных санкций. Но даже в таких обстоятельствах мы получили больше тысячи заявок на участие в конкурсе «Русский Силуэт» со всей страны. Отборочные этапы уже прошли в 17 городах. И я уверена, сложившаяся ситуация открывает и новые возможности: у российских дизайнеров есть все шансы занять рыночные ниши западных брендов, ограничивших свою деятельность на территории России», — отметила Татьяна Михалкова.

Фото - Dima Babushkin

Партнеры мероприятия:

ESTEL — официальный стилист по волосам, выпускающий в свет бережную, качественную и высокоэффективную косметическую продукцию.

Модельное агентство LINDA — официальный представитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в Туле

Модельное агентство INDIGO