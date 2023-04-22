SUNLIGHT и «Сказочный патруль» представляют детскую коллекцию украшений

21 апреля 2023 года. Москва. Россия – Ювелирная сеть SUNLIGHT в партнерстве с популярным анимационным мультсериалом «Сказочный патруль» разработала и выпустила коллекцию детских украшений. Мультсериал, повествующий о приключениях пятерых юных волшебниц в сказочном городе Мышкин, завоевал многомиллионную аудиторию с момента запуска в 2016 году.

SUNLIGHT продолжает расширять ассортимент и аудиторию сети. Логичным шагом стал запуск коллекции для детей по мотивам сериала «Сказочный патруль», которую эксклюзивно можно приобрести в розничных магазинах и мобильном приложении SUNLIGHT. Наряду с этим на телеканалах «Мульт», Ani и «Мультимузыка» стартовал четвертый сезон любимого мультпроекта.

О коллекции

Изделия разработаны командой SUNLIGHT и изготовлены из серебра 925 пробы на ювелирном заводе «Инталия» в Костроме. Мастера вручную расписали эмалью любимых главных героинь: Аленку, Машу, Снежку, Варю, Алису, а также других персонажей: Огнекошку, Китти, Зайку, Дракошу, Печальку, Шушика, Цветика-Разноцветика. Коллекция «Сказочный патруль» объединяет разные категории: кольца, кулоны, серьги, часы и значки.

Раскрась и получи подарок

Вместе с коллекцией украшений SUNLIGHT разработали игру в мобильном приложении в формате детской digital-раскраски. Пользователям предлагается раскрасить картинку с героем, при 90% выполнении задания уровень считается пройденным. После успешного прохождения игры участника ждет индивидуальный купон, который можно найти в личном кабинете. В магазине сети в течение 7 дней нужно предъявить его и получить эксклюзивный подарок. Играя, можно собрать эксклюзивную коллекцию браслетов с шестью героями. Это специальный подарок для юных поклонников «Сказочного патруля» от сети SUNLIGHT.

Цены изделий коллекции «Сказочный патруль» варьируются от 895 рублей до 2 690 рублей. Тираж ограничен, самыми популярными категориями стали серьги и детские часы «Варя» и «Алиса» с фиолетовым, красным и зеленым корпусами.

SUNLIGHT – ювелирная мультибрендовая сеть №1 в России. 545 магазинов в 218 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года.

Сайт: sunlight.net.

Популярный сериал «Сказочный патруль» произведен анимационной студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение». В центре сюжета — захватывающие приключения юных волшебниц: Вари, Маши, Снежки, Алёнки, а со второго сезона еще и Алисы. История начинается в городе Мышкин: девочки становятся хранителями этого заповедного места, оберегая его и помогая сказочным существам. Во втором сезоне Алёнка попадает в Сказочный мир, а подруги отправляются вслед за ней. Новые приключения юных волшебниц в третьем сезоне мультфильма связаны с их учебой в волшебном колледже. Лицензионные права на производство потребительской продукции под брендом «Сказочный патруль» представляет компания «0+ Медиа» (входит в медиахолдинг «Цифровое Телевидение»).