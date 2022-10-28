SUNLIGHT открыл флагман в легендарном месте на Старом Арбате

В открытие новой точки компания инвестировала более 65 млн рублей.

Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT возрождает ювелирные традиции, распахнув двери своего флагманского магазина на Старом Арбате на месте элитного бутика «Самоцветы», известного наличием отдельного входа и тайного VIP-зала для «советской знати».

Сегодня в месте, где жены и дочери высокопоставленных госслужащих, а также звезды советского кинематографа покупали роскошные украшения, флагманский бутик SUNLIGHT представляет более 12 000 изделий, занимая площадь - в 324 кв. метра. В магазине представлен самый широкий ассортимент изделий с бриллиантами и драгоценными камнями во всей сети.

Концепцию элитного зала решили сохранить. Для этого был оборудован отдельный зал со свободным входом абсолютно для всех посетителей магазина, где размещена самая большая коллекция редких драгоценных камней «Бриллианты Якутии» стоимостью до 1,5 миллиона рублей. В этом зале также представлены эксклюзивные украшения из платины 950 пробы с ручной закрепкой бриллиантов в ценовом диапазоне от 25 тыс. рублей до 1,2 миллиона рублей.

В гипермаркете расположено несколько арт-объектов: фотозона в виде красной фирменной коробочки, и двухметровая статуя Аполлона Бельведерского покрытая золотом. Античный герой был выбран не случайно, ведь его амплуа полностью поддерживает название компании покровительство солнечного света.

Адрес магазина: ул. Арбат, д. 35 (ТЦ Самоцветы).