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Юлия Анатольевна Бурулева

SUNLIGHT – победитель ювелирной премии IJA Awards 2022

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  • 04 Октября 202211:24

30 сентября 2022 года. Москва. Россия – Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT стала победителем ювелирной премии IJA Awards 2022 в рамках ежегодной конференции IJA Conf XIX. Церемония награждения прошла 26 сентября. 

Компания получила награду в номинации «Драйвер года» за обновленный фирменный стиль и мобильное приложение.

Ежегодная премия IJA Awards – это международная ювелирная премия, основная задача которой выделить и наградить лидирующих игроков ювелирного рынка.

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