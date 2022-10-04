SUNLIGHT – победитель ювелирной премии IJA Awards 2022

30 сентября 2022 года. Москва. Россия – Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT стала победителем ювелирной премии IJA Awards 2022 в рамках ежегодной конференции IJA Conf XIX. Церемония награждения прошла 26 сентября.

Компания получила награду в номинации «Драйвер года» за обновленный фирменный стиль и мобильное приложение.

Ежегодная премия IJA Awards – это международная ювелирная премия, основная задача которой выделить и наградить лидирующих игроков ювелирного рынка.