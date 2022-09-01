SUNLIGHT подвел итоги конкурса красоты в мобильном приложении: 20 млн просмотров, 1,5 млн лайков и 15 000 участниц со всего мира

SUNLIGHT, ювелирная сеть №1 в России, подвела итоги конкурса красоты, который стартовал на базе мобильного приложения 19 июля и завершился 20 августа.

В конкурсе приняли участие 15 000 девушек со всего мира, самыми активными стали участницы из Иркутска. Победительницы, которые заняли первые три места, набрали суммарно около 8 000 лайков. Общее количество лайков составило 1,5 млн, а количество просмотров достигло 20 млн. Кроме того, за этот период у мобильного приложения был зафиксирован рост следующих показателей: средняя длина сессии на пользователя увеличилась на 5%, а количество сессий на 8%.

Конкурс красоты стал первым подобным проектом на базе видеоплатформы SUNLIGHT Play. Девушки из любой точки мира могли поучаствовать в конкурсе, записав креативный ролик, подчеркивающий красоту участницы. Жюри выбрало победительниц среди наиболее популярных роликов. Каждая участница получила стильную подвеску на выбор, а 50 лучших участниц – подарочный сертификат на 4 000 рублей. Девушки, которые заняли первые три места, стали обладательницами роскошных изделий «Бриллианты Якутии».

Принимая во внимание успешный запуск первого конкурса в мобильном приложении, SUNLIGHT планирует запускать аналогичные проекты и активно развивать UGC-контент.

Видео победительниц можно посмотреть по ссылке.