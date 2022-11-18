SUNLIGHT представляет капсульную коллекцию украшений с редкими желтыми бриллиантами

Премиальная коллекция украшений с редкими желтыми бриллиантами для ювелирной сети №1 SUNLIGHT является особенной и несет в себе глубокий смысл. Теплые блики желтых бриллиантов ассоциируются с ослепляющими глаза лучами солнца, а название гипермаркета (на англ. sunlight) в переводе на русский язык означает солнечный свет.

В коллекции представлено 22 эксклюзивных украшения в классическом дизайне. Пусеты, подвески и кольца, выполненные в желтом золоте 585 пробы с ручной закрепкой настоящих желтых бриллиантов в эталонной огранке круг с 57-ю гранями и огранке кушон. Желтые бриллианты данной коллекции имею редкую уникальную характеристику – это 8-5. Такая характеристика отражает пленительный цвет бриллианта. Каратность камней в коллекции украшений SUNLIGHT от 0,3 на 1 камень до 1,2. Традиционно SUNLIGHT предоставляет сертификаты на бриллианты от 0,5 карат на 1 бриллиант. При этом стоимость на украшения с желтыми камнями в SUNLIGHT считается самой привлекательной на всем российском рынке. Диапазон цен изделий начинается от 70 000 руб. до 1 млн руб. В мобильном приложении SUNLIGHT представлена вся серия коллекции с наглядными фото и подробным описанием характеристик каждой модели.

Тренд на желтые бриллианты зародился не так давно. Мировые ювелирные дома стали включать их в коллекции, популяризацию желтых камней поддержал британский Vogue, и вот уже российские звезды и звезды Голливуда дополняют ими свой образ на красную дорожку. Несомненно, классика всегда будет в моде – это бесцветные бриллианты, но для истинных эстетов и любителей эксклюзива существуют драгоценные камни с фантазийным оттенком, которые редко появляются в природе, возможность добычи которых с каждым годом сокращается, а популярность и ценность только растет.

Бриллианты желтого цвета имеют широкую гамму оттенков от «шампань» до коньячной гаммы. В России же самым востребованным и желанным считается оттенок fancy light yellow (фантазийный светлый желтый оттенок). Все бриллианты в коллекции SUNLIGHT именно этого уникального оттенка.

Помимо капсулы с желтыми бриллиантами премиальная линия SUNLIGHT богата широким и разнообразным ассортиментом, в которую входит серия эксклюзивных украшений с ослепительными бриллиантами Якутии от 1 карата, серия изделий из платины 950 пробы и линия украшений с изумрудами, сапфирами и другими яркими драгоценными камнями. Премиальный сегмент в ассортименте ювелирного гипермаркета SUNLIGHT постоянно расширяется. Ознакомиться со всеми новинками можно в мобильном приложении SUNLIGHT.