SUNLIGHT представляет ТОП-10 самых дорогих ювелирных покупок августа

Аналитики ювелирной сети SUNLIGHT ежемесячно формируют рейтинг ТОП-10 самых дорогих покупок в рамках offline и online-каналов продаж. По итогам августа текущего года лидерами продаж в премиальном сегменте остаются украшения с бриллиантами Якутии, 9 из 10 статусных клиентов выбрали именно их.
География премиальных покупок охватывает территорию от Симферополя до Владивостока. При этом Москва с Московской областью и Санкт-Петербург занимают в рейтинге ведущие позиции как по количеству покупок, так и по стоимости приобретенных украшений.
Минимальная стоимость премиального украшения рейтинга ТОП-10 составила 689990 рублей, а
максимальная 2219990 рублей. Всего за десять украшений клиенты ювелирной сети заплатили
10,5 млн рублей, таким образом, средняя стоимость украшения составила немного более одного
миллиона. Семь из десяти покупок - кольца с бриллиантами в разных комбинациях золота и с
разным количеством камней. Кроме этого, в рейтинге представлены серьги с бриллиантами из
белого золота, приобретенные в Симферополе и Санкт-Петербурге, и цепь из розового золота,
стоимостью более миллиона рублей, которую купили в Ростове-на-Дону.
Лидер рейтинга - кольцо стоимостью 2,2 миллиона рублей, которое, было приобретено в
Московской области, городе Пушкино. Это, поистине, произведение искусства из белого золота
750 пробы с дорожкой из десяти бриллиантов 0,342 карата и центральным бриллиантом в 1,06
карата. В рейтинге премиальных покупок мы наблюдаем четыре кольца с бриллиантами из белого
золота и два кольца из желтого золота общей стоимостью 5,3 млн рублей.
Кольца из белого золота с одним или несколькими бриллиантами Якутии стали самыми
покупаемыми украшениями высокого ценового сегмента не случайно. Дарить помолвочное или
обручальное кольцо с бриллиантом уже давно стало доброй приметой при создании семьи.
Каждое изделие с бриллиантами – 100% российское производство, ручная закрепка бриллиантов,
тройной контроль качества и пожизненная гарантия на украшение.
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