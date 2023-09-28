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Ольга Зиновская

SUNLIGHT представляет ТОП-10 самых дорогих ювелирных покупок августа

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  • 28 Сентября 202321:47
Сюжеты: SUNLIGHT

Аналитики ювелирной сети SUNLIGHT ежемесячно формируют рейтинг ТОП-10 самых дорогих покупок в рамках offline и online-каналов продаж. По итогам августа текущего года лидерами продаж в премиальном сегменте остаются украшения с бриллиантами Якутии, 9 из 10 статусных клиентов выбрали именно их.

География премиальных покупок охватывает территорию от Симферополя до Владивостока. При этом Москва с Московской областью и Санкт-Петербург занимают в рейтинге ведущие позиции как по количеству покупок, так и по стоимости приобретенных украшений. 

Минимальная стоимость премиального украшения рейтинга ТОП-10 составила 689990 рублей, а 
максимальная 2219990 рублей. Всего за десять украшений клиенты ювелирной сети заплатили 
10,5 млн рублей, таким образом, средняя стоимость украшения составила немного более одного 
миллиона. Семь из десяти покупок - кольца с бриллиантами в разных комбинациях золота и с 
разным количеством камней. Кроме этого, в рейтинге представлены серьги с бриллиантами из 
белого золота, приобретенные в Симферополе и Санкт-Петербурге, и цепь из розового золота, 
стоимостью более миллиона рублей, которую купили в Ростове-на-Дону. 


Лидер рейтинга - кольцо стоимостью 2,2 миллиона рублей, которое, было приобретено в 
Московской области, городе Пушкино. Это, поистине, произведение искусства из белого золота 
750 пробы с дорожкой из десяти бриллиантов 0,342 карата и центральным бриллиантом в 1,06 
карата. В рейтинге премиальных покупок мы наблюдаем четыре кольца с бриллиантами из белого 
золота и два кольца из желтого золота общей стоимостью 5,3 млн рублей. 
Кольца из белого золота с одним или несколькими бриллиантами Якутии стали самыми 
покупаемыми украшениями высокого ценового сегмента не случайно. Дарить помолвочное или 
обручальное кольцо с бриллиантом уже давно стало доброй приметой при создании семьи. 
Каждое изделие с бриллиантами – 100% российское производство, ручная закрепка бриллиантов, 
тройной контроль качества и пожизненная гарантия на украшение.

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