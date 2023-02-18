SUNLIGHT признан лучшим онлайн-магазином 2022 года

SUNLIGHT стал победителем престижной премии «Лучший магазин года» в номинации «Лучший онлайн-магазин» категории «Ювелирные изделия».

Премия «Лучший магазин года» представляет крупнейшее голосование покупателей со всех регионов России. Голосование проходило с 1.02 по 30.12.2022 года на сайте премии «Магазин года». При выборе лидеров покупатели обращали особое внимание на ряд критериев: представленный ассортимент, информативность, стоимость, легкость покупки.

Лидерство онлайн-магазина SUNLIGHT подтверждают также рекордные показатели 2022 года: онлайн-продажи выросли на 32%, а доля онлайн-канала в общей выручке компании составила 35%. Более 10 миллионов пользователей ежемесячно посещают сайт и мобильное приложение SUNLIGHT, что делает их самыми популярными ювелирными онлайн-площадками не только в России, но и в мире.

Увеличение выручки в онлайн-канале обусловлено повышением конверсии на 25% и ростом среднего чека на 16% до 5 727 рублей за весь год. Конверсия выросла благодаря внедрению нового дизайна, разработанного совместно со «Студией Артемия Лебедева», и значительных изменений в UI/UX сайта и мобильного приложения. Средний чек вырос вследствие переключения спроса на золотые украшения и за счет роста продаж украшений премиум-сегмента.

Наибольший объем продаж был отмечен в категории «золотые украшения с бриллиантами». Кроме того, за прошлый год более чем в два раза выросла доля онлайн-оплат до 20% благодаря внедрению новых способов оплаты, включая Систему быстрых платежей, SberPay, «Долями» от Тинькофф. При этом значительно увеличилась доля самовывоза и составила 82% во многом благодаря росту розничной сети на 70+ магазинов.