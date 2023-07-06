SUNLIGHT увеличивает розничную экспансию в новые города, чтобы быть ближе к клиентам

6 июля 2023 года. Москва. Россия. – SUNLIGHT продолжает расширять свое присутствие в регионах России. С начала года было открыто 60 магазинов в 42 городах, из них в 11 городах магазины сети открылись впервые. Самые большие магазины появились: в Ачинске Красноярского края (ТЦ «Лазурит», площадь – 134 кв. м.) и Касимове Рязанской области (ТЦ «Кротберс», площадь – 150 кв. м.). В целом, по итогам года сеть увеличится на 27%, при этом за прошлый год было открыто 96 магазинов.

Объем инвестиций в открытие новых магазинов в этом году превысит 2 млрд рублей. Планируется, что новые магазины позволят добиться роста розничных продаж в 1,5 раза. Благодаря новым торговым точкам более 3 млн клиентов получат доступ к ассортименту SUNLIGHT в своих городах.

SUNLIGHT – прежде всего, это мультибрендовая сеть с огромным ассортиментом, насчитывающим 50 000 наименований ювелирных украшений от ведущих российских производителей. Все представленные изделия проходят строгий контроль качества, а на «Бриллианты Якутии» действует пожизненная гарантия. Благодаря расположению производственной базы в России SUNLIGHT может оперативно снабжать торговые точки полной ассортиментной линейкой.

«Мы поддерживаем ускоренный темп экспансии, заданный в прошлом году. Открытие магазинов в новых городах – важный фокус стратегии развития SUNLIGHT, направленной на постоянное улучшение клиентского сервиса. Планируя дальнейшее расширение сети, мы тщательно мониторим емкость рынка и изучаем потребительский спрос. Нам важно, чтобы наши покупатели имели доступ ко всему ассортименту в удобной для них локации и во всех каналах продаж. В нашей сети представлен большой выбор украшений высокого качества от российских производителей, который предлагаем клиентам практически во всех уголках нашей страны. Концептуальной особенностью новых магазинов станет внутреннее оформление, разработанное в коллаборации с Simach Studio*», – подчеркнул Игорь Данилов, генеральный директор SUNLIGHT.

В центре визуального оформления от Simach Studio представлена девушка, парящая в облаках, всегда вниз головой, будто погружается в мир своих чувств и эмоций, а на противоположной стороне мужчина, который уверенно стоит на земле и смотрит миру прямо в глаза. Основной акцент сделан на масштабах украшений, за счет объема они являются связующей силой, которая может принести гармонию в мысли и действия каждого человека. Новые образы погружают покупателей в мир иллюзий, гармонии и неповторимой красоты украшений.

*Simach Studio – дизайн-студия известного российского дизайнера, модельера и телеведущего Дениса Симачева

В настоящее время сеть SUNLIGHT насчитывает 578 магазинов в 229 городах РФ.

SUNLIGHT – ювелирная мультибрендовая сеть №1 в России. 578 магазинов в 229 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года.

Сайт: sunlight.net.