The Fashion & Beauty Fest — 2022

THE FASHION & BEAUTY FEST - это международный фестиваль, который объединяет ведущих профессионалов в индустрии моды и красоты. Фестиваль проходит с 2014 года.

Фестиваль beauty и fashion индустрии собирает ярких представителей шоу бизнеса, модных дизайнеров, топ менеджеров и владельцев салонов красоты, бьюти-клиник, специалистов по фитнесу, представителей косметических брендов, стилистов и визажистов, флористов, fashion фотографов, видеографов, ювелирные и парфюмерные бренды и др.

Событие включает в себя насыщенную выставочную и образовательную программу, бьюти-форум, мастер классы и public talk, модные показы. Фестиваль по традиции проходит 2 дня.

В рамках фестиваля проводится церемония награждения победителей премии THE FASHION & BEAUTY AWARDS.

Международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS призвана оценить достижения в области моды и стиля, красоты и здорового образа жизни, спорта и фитнеса, fashion-журналистики, блог сферы, модельные агентства и выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится красивее! Гостей премии ждут яркие творческие номера известных артистов, фуршет и лотерея с прекрасными подарками от наших партнеров.

Международный фестиваль THE FASHION & BEAUTY FEST - это вдохновение, безграничная любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникации и новые знакомства.

После небольшого перерыва фестиваль вновь набирает обороты, становится ярче и осмысленнее, вдохновляя своих гостей и партнеров, создавая уникальные условия для роста и развития.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ И НОМИНАЦИИ:

Fashion & Beauty Brands, Beauty Salons & Shops, Fashion showrooms, Career & Education, Modelling business, Flowers & Gifts, Jewelry, Pеrfume & Fragrance, Lingerie & Home clothes, Health & Healthy lifestyle , Preventive medicine, Fitness and Sports, Travel, Wellness Leisure & Places, Beauty Business & Clinics, Exhibitions & Art, Fashion Movies, Foto & Video, Music & Show Business , Сharity & etc. Join US!

Участие в фестивале и получение номинации открывает широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, повышается их лояльность. Появляется прекрасная возможность рассказать о своей истории, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет!

Не упустите возможность посетить международный фестиваль beauty и fashion индустрии THE FASHION & BEAUTY FEST!

Вы можете стать участником фестиваля, партнером фестиваля, гостем фестиваля или номинантом премии!

Вход на дневную программу 24-25 сентября - бесплатный! На бьюти-форум и церемонию награждения 25 сентября - только по VIP билетам и приглашениям. Регистрация обязательна для всех и действительна только после подтверждения организатором. Количество мест ограничено!