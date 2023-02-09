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Юлия Анатольевна Бурулева

ТОП-5 дорогих покупок на Новый год в приложении SUNLIGHT

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  • 09 Февраля 202315:20
Сюжеты: SUNLIGHT

Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT проанализировала покупательские предпочтения своих клиентов в преддверии Нового года и определила самые дорогие покупки. 

ТОП-5 дорогих покупок:

  • цепь из розового золота 585 пробы бренда LINEA, 730 406 руб.;
  • кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии», 706 789 руб.;
  • золотое кольцо с желтым бриллиантом «Бриллианты Якутии», 473 231 руб.;
  • серьги-пусеты из белого золота с крупными квадратными бриллиантами «Бриллианты Якутии», 473 231 руб.;
  • кольцо из платины 950 пробы «Бриллианты Якутии», 455 689 руб.

 

Более 75% онлайн-заказов дорогих украшений оформляется через мобильное приложение SUNLIGHT, которое занимает первое место по количеству установок в мире среди ювелирных приложений. В мобильном приложении представлено более 50 000 изделий.

SUNLIGHT предлагает самый большой на ювелирном рынке ассортимент украшений премиум-сегмента, включая эксклюзивные изделия с уникальными желтыми бриллиантами, а также украшения из платины 950 пробы с крупными бриллиантами различных форм огранки.

В ТОП-5 дорогих покупок на Новый год вошла цепь из розового золота бренда LINEA. Это эксклюзивная цепь плетение «Гарибальди», выполненная вручную, массой 234 грамма и шириной 11,5 мм. Еще одной люксовой покупкой стало кольцо из жёлтого золота с центральным крупным желтым бриллиантом огранки «Антик» массой 1,01 карата и дополнительными 10 бриллиантами, закреплёнными в шинку с родированным покрытием. Также в ТОП вошло роскошное классическое кольцо из платины 950 пробы с одним круглым крупным бриллиантом диаметром 5,75 мм и массой 0,7 карата. 

Премиальные изделия, представленные в SUNLIGHT, производятся на лучших российских заводах в Костроме, Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах, а используемые в украшениях бриллианты добываются в Якутии, мировом лидере по добыче алмазов. Все изделия проходят тройной контроль качества.

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