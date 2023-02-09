ТОП-5 дорогих покупок на Новый год в приложении SUNLIGHT

Ювелирная сеть №1 в России SUNLIGHT проанализировала покупательские предпочтения своих клиентов в преддверии Нового года и определила самые дорогие покупки.

ТОП-5 дорогих покупок:

цепь из розового золота 585 пробы бренда LINEA, 730 406 руб.;

кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии», 706 789 руб.;

золотое кольцо с желтым бриллиантом «Бриллианты Якутии», 473 231 руб.;

серьги-пусеты из белого золота с крупными квадратными бриллиантами «Бриллианты Якутии», 473 231 руб.;

кольцо из платины 950 пробы «Бриллианты Якутии», 455 689 руб.

Более 75% онлайн-заказов дорогих украшений оформляется через мобильное приложение SUNLIGHT, которое занимает первое место по количеству установок в мире среди ювелирных приложений. В мобильном приложении представлено более 50 000 изделий.

SUNLIGHT предлагает самый большой на ювелирном рынке ассортимент украшений премиум-сегмента, включая эксклюзивные изделия с уникальными желтыми бриллиантами, а также украшения из платины 950 пробы с крупными бриллиантами различных форм огранки.

В ТОП-5 дорогих покупок на Новый год вошла цепь из розового золота бренда LINEA. Это эксклюзивная цепь плетение «Гарибальди», выполненная вручную, массой 234 грамма и шириной 11,5 мм. Еще одной люксовой покупкой стало кольцо из жёлтого золота с центральным крупным желтым бриллиантом огранки «Антик» массой 1,01 карата и дополнительными 10 бриллиантами, закреплёнными в шинку с родированным покрытием. Также в ТОП вошло роскошное классическое кольцо из платины 950 пробы с одним круглым крупным бриллиантом диаметром 5,75 мм и массой 0,7 карата.

Премиальные изделия, представленные в SUNLIGHT, производятся на лучших российских заводах в Костроме, Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах, а используемые в украшениях бриллианты добываются в Якутии, мировом лидере по добыче алмазов. Все изделия проходят тройной контроль качества.