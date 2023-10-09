ТОП-5 украшений высокого ценового сегмента за сентябрь в SUNLIGHT

Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT проанализировала покупательские предпочтения своих клиентов в сентябре 2023 года и выделила самые популярные украшения высокого ценового сегмента. География премиальных покупок растянулась от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Самыми популярными стали золотые цепи, кольца и серьги с бриллиантами белого и желтого золота.

ТОП-5 украшений высокого ценового сегмента:

- Уфа, кольцо из белого золота с 10 бриллиантами общим весом 0.342 карат и с одним бриллиантом, 1719991 рублей;

- Москва, серьги из белого золота 585 пробы с двумя крупными круглыми бриллиантами весом 1 карат каждый; 1274991 рублей;

- Череповец, серьги из желтого золота 585 пробы с двумя желтыми бриллиантами весом 1.02 карат; 1039991 рублей;

- Уфа, цепь из розового золота, плетение «Гарибальди», 1034635 рублей;

- Санкт-Петербург, кольцо из белого золота 585 пробы с 16 бриллиантами, 988 990

рублей.

Украшения высокого ценового сегмента, представленные в SUNLIGHT, производятся на лучших российских заводах в Костроме, Белгороде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах, а используемые в украшениях бриллианты добываются в Якутии, мировом лидере по добыче алмазов. Все украшения проходят тройной контроль качества, а на «Бриллианты Якутии» действует пожизненная гарантия.

Около половины онлайн-заказов дорогих ювелирных украшений оформляется через мобильное приложение SUNLIGHT, которое занимает первое место в мире по количеству установок среди ювелирных приложений. В нашем мобильном приложении представлено более 50000 ювелирных украшений.