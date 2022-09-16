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Юлия Анатольевна Бурулева

ТОП-6 интересных фактов ко дню рождения SUNLIGHT

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  • 16 Сентября 202209:52

15 сентября 2022 года. Москва. Россия – SUNLIGHT, ювелирная сеть №1 в России, отмечает свой день рождения.

ТОП-6 интересных фактов о SUNLIGHT:

  1. каждая третья россиянка совершает покупки в SUNLIGHT;
  2. по посещаемости онлайн-ресурсы SUNLIGHT обгоняют мировых лидеров Tiffany и Cartier;
  3. лучшее ювелирное приложение - №1 по количеству установок в мире;
  4. самый большой выбор украшений онлайн – более 50 000;
  5. первым из ритейлеров запустил видеоплатформу SUNLIGHT Play в собственном мобильном приложении, где видео уже набирают миллионы просмотров;
  6. использует в украшениях якутские бриллианты, которые также используют Tiffany, Cartier и Boucheron.

 

Специально к своему дню рождения SUNLIGHT подготовил подарки для всех клиентов: 100 000 праздничных бонусов, которые можно использовать как дополнительную скидку 40% на украшения со скидкой 50%, и эксклюзивную подвеску, а также уникальное предложение для ювелирного рынка – золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 4 990 рублей. Более подробная информация по ссылке.

В этом году совместно со «Студией Артемия Лебедева» обновил дизайн сайта и мобильного приложения, а в коллаборации с известным российским дизайнером Денисом Симачевым обновил свой фирменный стиль.

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