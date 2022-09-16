ТОП-6 интересных фактов ко дню рождения SUNLIGHT

15 сентября 2022 года. Москва. Россия – SUNLIGHT, ювелирная сеть №1 в России, отмечает свой день рождения.

ТОП-6 интересных фактов о SUNLIGHT:

каждая третья россиянка совершает покупки в SUNLIGHT; по посещаемости онлайн-ресурсы SUNLIGHT обгоняют мировых лидеров Tiffany и Cartier; лучшее ювелирное приложение - №1 по количеству установок в мире; самый большой выбор украшений онлайн – более 50 000; первым из ритейлеров запустил видеоплатформу SUNLIGHT Play в собственном мобильном приложении, где видео уже набирают миллионы просмотров; использует в украшениях якутские бриллианты, которые также используют Tiffany, Cartier и Boucheron.

Специально к своему дню рождения SUNLIGHT подготовил подарки для всех клиентов: 100 000 праздничных бонусов, которые можно использовать как дополнительную скидку 40% на украшения со скидкой 50%, и эксклюзивную подвеску, а также уникальное предложение для ювелирного рынка – золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 4 990 рублей. Более подробная информация по ссылке.

В этом году совместно со «Студией Артемия Лебедева» обновил дизайн сайта и мобильного приложения, а в коллаборации с известным российским дизайнером Денисом Симачевым обновил свой фирменный стиль.