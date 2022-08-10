Уже 10 000 девушек приняли участие в видеоконкурсе красоты SUNLIGHT

9 августа 2022 года. Москва. Россия – В конкурсе красоты, который проходит в мобильном приложении SUNLIGHT, уже приняли участие 10 000 девушек со всего мира. Наблюдая огромный интерес к конкурсу, SUNLIGHT не смог остаться в стороне и решил отметить 10 000-ую участницу, подарив ей драгоценный подарок - серьги «Бриллианты Якутии».

Конкурс красоты проходит в мобильном приложении SUNLIGHT. Девушки из любой точки мира могут поучаствовать в конкурсе, записав креативный ролик, подчеркивающий красоту участницы, и указав хэштег #конкурскрасоты. Жюри выберет победителей среди наиболее популярных роликов, набравших наибольшее число лайков, просмотров и репостов.

Итоги конкурса будут объявлены 20 августа.

Конкурс беспроигрышный: каждая участница получает стильную подвеску на выбор, 50 лучших участниц – подарочный сертификат на 4 000 рублей, а девушки, которые займут первые три места, получат роскошные «Бриллианты Якутии».

Подробная информация о конкурсе и видео участниц по ссылке.