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Юлия Анатольевна Бурулева

В бутике SUNLIGHT на Арбате прошло клиентское мероприятие

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  • 08 Декабря 202213:25

В начале декабря в бутике SUNLIGHT на Арбате прошло клиентское мероприятие, на котором собрались премиальные клиенты и звездные гости. Ведущим вечера выступил Сергей Белов, популярный телеведущий федеральных каналов «НТВ» и «Карусель». В начале вечера эксперт-геммолог бренда Мария Лобанова рассказала про главные характеристики и разновидности бриллиантов, включая редкие желтые бриллианты, затем прошел public talk со знаменитым стилистом и телеведущей Ташей Строгой – она поделилась секретами и рекомендациями, как и с чем носить ювелирные украшения с драгоценными камнями.

Мероприятие посетили звездные гости: Екатерина Вуличенко, Анна Чурина, Анастасия Макеева, Елена Ксенофонтова, Анна Невская, которые высоко оценили огромный выбор украшений с бриллиантами и выбрали себе красивые изделия.

 

 

 

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