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Ирина Митрофанова

В День защиты детей стартует акция «Добрые сердца» в фонд Оксаны Федоровой

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  • 01 Июня 202222:25

1 июня – в Международный день защиты детей благотворительный фонд Оксаны Федоровой и сеть «585*ЗОЛОТОЙ» запустили социальную акцию «Добрые сердца», направленную на поддержку юных талантов. В рамках акции за каждый комментарий в  виде сердечка  к посту, посвященному акции,  ювелирный ритейлер переведет 1 рубль в фонд.

Оксана Федорова, Мисс Вселенная, телеведущая, певица, основатель и президент благотворительного фонда: «В каждом человеке заложена потребность помогать, но часто людей останавливает неуверенность в том, что оказанная помощь поступит по назначению. Поэтому лучше выбрать фонд или несколько фондов и оказывать ту помощь, которая для вас посильна. Идея акции «Добрые сердца» «585*ЗОЛОТОЙ идет еще дальше и превращает виртуальные лайки в реальную помощь – от участников нужно только искреннее и доброе намерение. Создадим Вселенную добра вместе!».

Своими социальными инициативами ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» показывает, что помогать легко, а формы помощи могут быть самыми разными, в том числе и совершенно нематериальными для клиентов.

Ключевое направление работы фонда Оксаны Федоровой – программа «Культура и просвещение», в рамках которой издаются книги, проводится творческие конкурсы для детей, реализуется проекты по популяризации классического искусства и поддержке юных талантов во всероссийском масштабе. Средства, собранные в совместной акции с сетью «585*ЗОЛОТОЙ», будут направлены на стипендии для детей, занимающихся классической музыкой.

 

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